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Основная новостная компания Fox News, наряду с другими консервативными СМИ, игнорирует союз бывшего президента Трампа с экстремистской теоретиком заговора Ларой Лумер.

Основные консервативные СМИ игнорируют связи Дональда Трампа с радикальным theorists of conspiracy theory Laura Loomer, таким образом защищая свою аудиторию от шума, несмотря на критику видных фигур Республиканской партии.

 and  Anne Legman
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Основная новостная компания Fox News, наряду с другими консервативными СМИ, игнорирует союз бывшего президента Трампа с экстремистской теоретиком заговора Ларой Лумер.

В последнее время Дональд Трамп проводит время с Лоомер, известным конспирологом, имеющим долгую историю распространения оскорбительных высказываний, которые носят расистский, сексистский, исламофобский и гомофобский характер. Аккаунты Лоомер были заблокированы на многих платформах социальных сетей из-за ее оскорбительного языка, но благодаря покупке платформы X Элоном Маском, ярым сторонником Трампа, ее аккаунт был возрожден в 2022 году.

Внимание основных новостных изданий и телесетей было приковано к присутствию Лоомер на дебатах нынешней недели и мемориальных службах 9/11. Однако праворадиальные СМИ проявили мало интереса к близости Лоомер к Трампу или возникшей в связи с этим шумихе.Fox News, известный протрамповский канал, упоминал Лоомер только один раз с тех пор, как она была замечена выходящей из частного самолета Трампа во время дебатов в Филадельфии, как показали поиски в базе данных TVEyes. Аналогично, другие праворадиальные сайты, такие как Breitbart, Newsmax, The Daily Wire, One America News и The Gateway Pundit, также хранили молчание по этому вопросу.

Это не первый раз, когда Fox и другие дружественные протрамповские медиапространства игнорируют или отвлекают внимание от неблагоприятной истории, связанной с Трампом. Например, когда бывший вице-президент Майк Пенс публично объявил во время прямого эфира на Fox News, что не будет поддерживать президентскую кампанию Трампа, сеть быстро проигнорировала эту новость, посвятив ей всего четыре минуты в течение трех дней, в отличие от более чем часа на CNN и MSNBC.

Fox и подобные праворадиальные каналы эффективно изолируют свою консервативную аудиторию от событий, которые могут отрицательно сказаться на их восприятии Трампа, вместо этого предлагая безопасное пространство, где их существующие убеждения подтверждаются сочувствующими ведущими и гостями.

Несмотря на критику со стороны нескольких республиканских союзников, некоторые защищают связь Трампа с Лоомер. Сенатор-республиканец ЛINDSEY GRAHAM сказал The Washington Post: "История заявлений Лоомер просто шокирующая. Надеюсь, что этот вопрос будет решен. Я считаю, что мы должны сосредоточиться на проблемах, которые волнуют людей, а этот вопрос не способствует этому".

Аналогичным образом, сенатор-республиканец ТHOM TILLIS выразил свое неодобрение в социальных сетях, заявив: "Лоомер - сумасшедший конспиролог, который часто говорит мерзкую гадость, предназначенную для разделения республиканцев. Демократический национальный комитет не мог бы сделать лучшую работу по подрыву шансов Трампа на переизбрание, чем она. Хватит".

Даже Марджори Тейлор Грин, правая конгрессвумен, известная своей поддержкой конспирологических теорий, осудила недавние заявления Лоомер, назвав их "отвратительными и крайне расистскими. Они не представляют то, кем мы являемся как республиканцы или MAGA".

Когда его спросили о скандале, Трамп отказался осудить Лоомер, заявив, что не контролирует ее действия. "Лора была моей сторонницей, как и многие люди. Она говорит очень положительно о кампании. Не уверен, почему вы задаете этот вопрос, но Лора - сторонница. Я не контролирую Лору. Лора говорит то, что хочет. Она свободный дух".

Бизнес-партнерство Трампа с праворадиальными СМИ, такими как Fox News и Breitbart, было поставлено под сомнение из-за их отсутствия освещения скандальной связи Трампа с Лоомер. Несмотря на оскорбительное присутствие Лоомер в СМИ, эти каналы предпочли хранить молчание по этому вопросу, что потенциально может повлиять на восприятие своей консервативной аудитории.

В ответ на скандал сенаторы-республиканцы ЛINDSEY GRAHAM и ТHOM TILLIS выразили свое неодобрение скандальным заявлениям Лоомер, выразив обеспокоенность по поводу ее влияния на шансы Трампа на переизбрание.

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