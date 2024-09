Основная информация сегодня включает:

1. Ближний Восток

«Хезболла» пообещала отомстить за израильскую атаку, в результате которой погибли по меньшей мере девять человек и были ранены многие другие в Ливане во вторник. Атака включала взрыв пейджеров, принадлежащих членам «Хезболлы», которые поддерживались Ираном, почти одновременно. Видео показывает, как покупатели и прохожие падают на землю после взрывов. Израиль, как считает CNN, несет ответственность за атаку. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Израиль переправил взрывчатку в партии пейджеров, предназначенных для «Хезболлы». В них был установлен выключатель для дистанционного подрыва, согласно сообщению. Израиль еще не прокомментировал ситуацию. Атака может обострить tensions на Ближнем Востоке, которые уже напряжены из-за столкновений Израиля с ХАМАС в Газе. Она также подчеркивает уязвимость «Хезболлы», которая понесла значительный ущерб своей коммуникационной сети.

2. Выборы президента

После предполагаемой попытки убийства оба кандидата в президенты возобновили свою предвыборную деятельность в ключевых штатах во вторник. Вице-президент Камала Харрис выступила перед Национальной ассоциацией черных журналистов в Филадельфии, где осудила ложные слухи о мигрантах в Спрингфилде, Огайо, как «бесчестье». Трамп провел встречу с избирателями в Флинте, Мичиган, и приветствовал supporters на своем первом предвыборном мероприятии после предполагаемой попытки убийства. Он обсудил тарифы, свои недавние беседы с президентом Джо Байденом и Харрис, и прокомментировал работу Службы безопасности во время инцидента.

3. Лечение IVF

Сенаторы-республиканцы заблокировали во вторник законопроект, направленный на обеспечение национального доступа к процедурам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Демократы reintroduцировали законопроект после того, как республиканцы ранее заблокировали его продвижение в июне. Предложенный законопроект сделает лечение ЭКО более доступным, обязав страховые компании, спонсируемые работодателями, и определенные общественные страховые планы покрывать процедуры фертильности, включая ЭКО. Он также расширит покрытие процедур фертильности, включая ЭКО, в рамках медицинского обслуживания военнослужащих и ветеранов США. Многие республиканцы критиковали демократическую инициативу как излишнее вмешательство, в то же время выражая свою поддержку ЭКО. Голосование является частью более широкого плана сенаторов-демократов по дифференциации себя от республиканцев в вопросах репродуктивного здравоохранения по мере приближения выборов.

4. Автостроители

Президент Объединенного профсоюза автомобилестроителей Шон Фейн объявил во вторник, что профсоюз планирует провести голосование за разрешение на проведение забастовки против Stellantis. Автопроизводитель faces allegations of not fulfilling guarantees it made in a 2023 labor agreement, which ended a six-week strike. В то время у Stellantis было 43 000 членов UAW в 19 производственных facilities по всей стране. Возможно, что только некоторые местные отделения проведут голосование за разрешение на проведение забастовки, что может повлиять на операции на нескольких заводах Stellantis. Однако даже ограниченная забастовка может оказать влияние на несколько центров операций Stellantis. Stellantis отрицает нарушение соглашения и утверждает, что у них еще достаточно времени, чтобы встретить согласованные цели инвестиций и обязательства по производству автомобилей.

5. Шон «Дидди» Комбс

Шона «Дидди» Комбса, скорее всего, будет содержаться под стражей без залога после того, как он явился в суд во вторник и признал себя невиновным по обвинению в заговоре с целью совершения преступления, торговле людьми и перевозке с целью заняться проституцией. Комбс останется в тюрьме до судебного заседания, решил судья. Музыканта арестовали в понедельник в отеле Park Hyatt в Манхэттене и доставили в федеральный центр содержания под стражей, согласно источнику, знакомому с переговорами о его сдаче. Обвинительное заключение утверждает, что Комбс, 54 года, возглавлял преступную организацию, используя свою бизнес-империю для занятия незаконной деятельностью, включая торговлю людьми, принудительный труд, похищение, поджог, подкуп и препятствование правосудию.

Федеральная резервная система объявит решение по процентным ставкам

Федеральная резервная система объявит решение по процентным ставкам сегодня, что будет первым снижением ставок с 2020 года. Решение является важным достижением в борьбе центрального банка с инфляцией и приносит некоторое облегчение американцам, страдающим от высоких затрат инфляции.

48Это число дней, оставшихся до президентских выборов 2024 года. С не так много времени осталось до конца кампании, бывший президент Дональд Трамп и его потомки начали новый проект криптовалюты этой неделей, сообщается, что он может быть наполнен рисками и этическими дилеммами, если он победит.

Между человеческим видом и океаном существует значительное расстояние. Наша цель — преодолеть это поколенческое разделение и вновь связать человечество с морем.

— Сян Уолперт, глава DEEP, британской компании, стремящейся создать значительное подводное жилье к 2027 году. Опора их амбициозного проекта — подводное жилье под названием система Сentinel, которое компания обещает позволит людям жить и работать на глубине около 200 метров в течение примерно месяца.

Искусственный интеллект меняет лечение рака в ОАЭ Клиника Кливленда в Абу-Даби использует искусственный интеллект для превращения лечения рака. Увидеть, как ИИ может помочь в раннем обнаружении рака, направлять врачей в диагностике и улучшать результаты для пациентов.

