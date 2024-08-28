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Основатель Telegram получил временное освобождение от тюремного заключения

После неожиданного задержания в субботу во Франции создателя Telegram, Дурова, был освобожден под залог при определенных условиях. По нему проводится расследование.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Дуров, создатель Telegram, обрел свободу, как изображено на представленном.image
Дуров, создатель Telegram, обрел свободу, как изображено на представленном.image

- Основатель Telegram получил временное освобождение от тюремного заключения

Павел Дуров, создатель Telegram, выпущен под залог после ареста во Франции и допроса

Павел Дуров, стоящий за Telegram, выпущен под залог после его задержания во Франции и допроса судебным следователем. Французская судебная система начала расследование в отношении Дурова, выдвинув ему обвинения в недостаточном содействии в уголовных расследованиях и причастности к незаконным действиям, как объявила прокуратура Парижа в поздние часы.

Дуров также поставлен под судебный надзор. Кроме внесения залога в размере пяти миллионов евро, он обязан дважды в неделю встречаться с полицией и не покидать Францию, как дополнительно сообщила прокуратура.

Дуров обвиняется в недостаточной помощи в расследованиях

По словам прокуратуры, расследование в отношении Дурова велось некоторое время. Обвинения против него включают пособничество в торговле наркотиками, отмывании денег, мошенничестве и множестве правонарушений, связанных с детской порнографией, путем бездействия через Telegram и недостаточного сотрудничества с властями. Кроме того, существует подозрение в его нежелании сотрудничать в законно санкционированном наблюдении.

Из-за этих обвинений Дуров был разыскиваем властями. Он был арестован в субботу вечером в аэропорту Парижа.

Дуров может получить до десяти лет тюрьмы

Если расследование в отношении Дурова выявит достаточно доказательств, дело может перейти в уголовный суд. Или же его могут закрыть. Что касается только помощи в незаконных транзакциях через службу чата, Дуров рискует получить до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 500 000 евро, как объявила прокуратура.

Telegram подвергается критике за якобы неспособность эффективно бороться со спамом и другими незаконными действиями на своей платформе. Компания заявляет, что придерживается "стандартов отрасли" в своем ответе на эту критику.

Дуров "не имеет ничего скрывать", заявило Telegram в защиту своего основателя. Компания также считает абсурдным привлекать к ответственности платформу или ее владельца за неправомерное использование сервиса третьими лицами.

Люди по всему миру выражают озабоченность по поводу ситуации Павла Дурова из-за серьезных обвинений против него. Несмотря на то, что он выпущен под залог, Дуров может получить до десяти лет тюрьмы, если будет признан виновным французской судебной системой.

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