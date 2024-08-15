Основатель Megaupload Ким Дотком будет экстрадирован

Ким Дотком, основатель Megaupload, возможно, скоро покинет свою родину Новую Зеландию. Министр юстиции страны подписал приказ об его экстрадиции в США, где ему предъявлены обвинения в нарушении авторских прав. Однако немецкий предприниматель имеет "план".

После более чем десятилетия Новозеландская пытается экстрадировать интернет-предпринимателя Ким Дотком, родившегося как Ким Шмитц, в США. Министр юстиции Новой Зеландии Пол Голдсмит подписал приказ об экстрадиции Доткома, как сообщается в СМИ со ссылкой на министра.

"Я тщательно рассмотрел информацию и решил, что мистер Дотком должен быть экстрадирован в США для суда", - сказал Голдсмит. Он добавил, "Как обычно, я дал мистеру Доткому короткий период, чтобы рассмотреть мое решение и получить совет. В настоящее время я не буду делать никаких дальнейших комментариев".

До объявления новозеландского министра юстиции Дотком намекнул, что его экстрадиция скоро состоится. В начале этой недели он написал в X, что Новая Зеландия решила экстрадировать его "за то, что пользователи загрузили на Megaupload без разрешения", как сообщает "Die Zeit".

Дотком - мегазвезда вокруг тысячелетия

В феврале 2017 года суд Новой Зеландии постановил, что Дотком может быть экстрадирован в США - но не за нарушение авторских прав, а за мошенничество. Хотя два суда первоначально поддержали это решение, высший суд страны позже раскритиковал юридические ошибки и "чрезмерное применение силы" против предпринимателя, как сообщает "Die Zeit".

Ким Дотком родился в Киле в 1974 году и переехал в Новую Зеландию в 2010 году. Под псевдонимом Кимбл он прославился как хакер в 1990-х годах. В 1990-х он был хорошо известен в Новой экономике. Как предприниматель, он пользовался славой вокруг поворота тысячелетия, окружал себя знаменитостями, такими как рэперы или модели, устраивал большие вечеринки, занимался музыкой и даже основал политическую партию. У него уже были проблемы с законом в Германии еще в 2002 году, когда он был приговорен к условному сроку за инсайдерскую торговлю акциями.

В 2005 году Дотком основал платформу Megaupload, на которой интернет-пользователи могли бесплатно загружать и скачивать файлы. По данным Министерства юстиции США, сайт явно использовался как рынок для защищенного авторским правом контента, такого как фильмы, телесериалы и другие файлы. В январе 2012 года американские власти закрыли сайт. Новозеландская полиция обыскала резиденцию Доткома в Окленде по просьбе США, конфисковала произведения искусства и роскошные автомобили, и Дотком был временно задержан.

Масштабный ущерб Megaupload

Согласно "Der Spiegel", он и трое других подозреваемых с тех пор вели судебные тяжбы против экстрадиции в США. Двое подозреваемых согласились на судебные процессы в Новой Зеландии и избежали экстрадиции в США, признавшись виновными и получив тюремные сроки более двух лет каждый в 2023 году. Третий подозреваемый умер в 2022 году.

Федеральное бюро расследований США считает деятельность Megaupload крупнейшим случаем нарушения авторских прав в истории США. Платформа якобы принесла $175 миллионов (€159 миллионов) прибыли, а ущерб оценивается минимум в $500 миллионов (€455 миллионов), как сообщает "Die Zeit".

Дотком отреагировал на подписание приказа об экстрадиции в X словами: "Я люблю Новую Зеландию. Я не уйду". Он также упомянул, что у него "есть план". Однако он не раскрыл, какой именно.

Министр юстиции Новой Зеландии Пол Голдсмит заявил, что дал Ким Доткому короткий период, чтобы рассмотреть его решение об экстрадиции в США. Комиссия, представленная министром Голдсмитом, подписала приказ об экстрадиции Доткома из-за обвинений в нарушении авторских прав против него в США.

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