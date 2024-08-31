Ослепительный "Штутгарт" отстает в присоединении к партии

SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund - 0:0 (0:0)

Под руководством нового тренера Танирка Сахина "Боруссия Дортмунд" потерпела первое поражение во втором матче Бундеслиги, играя вдесятером. "Вердер" смог набрать лишь одно очко против них. "Фрайбург" блистал, в то время как "Бохум" не впечатлил, и "Кёльн" все еще не заработал свои первые очки в Бундеслиге. Вице-чемпион уступил "Майнцу", который вырвал очко в конце матча.

SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund - 0:0 (0:0)

Под руководством нового тренера Танирка Сахина "Боруссия Дортмунд" потерпела первое поражение во втором матче Бундеслиги. Они встретились с бывшей командой Сахина "Вердером Бремен" и смогли добиться лишь ничьей 0:0 в субботу. Эта слабая игра оставила их довольными одним набранным очком перед 42 100 восторженными зрителями на полностью заполненном стадионе "Везер". Сахин, у которого был трудный старт сезона, имеет много работы после плохой игры в нападении. Защитник Нико Шлоттербек получил две желтые карточки в 73-й минуте.

Эмоциональный день начался с прощания фанатов с легендой "Вердера" Вили Лемке, который умер в возрасте 77 лет три недели назад. Фанаты почтили его память трогательной данью, как они делали это неделю назад во время официальной траурной церемонии.

Игра началась с волнения против голкипера "Вердера" Грегора Кобеля и их собственных ошибок (11.). После того, как команды сравняли счет, игра стабилизировалась с небольшим количеством атак. Опытные игроки "Боруссии" не смогли воспользоваться своими шансами.

Сахин, который играл за домашнюю команду с 2018 по 2020 год, ждал атакующего футбола до перерыва. Защитник Вальдемар Антон продемонстрировал offensive flair в 33-м минуте, но его удар с расстояния примерно 16 метров не попал в цель. Нападающий "Вердера" Дюкш упустил возможность забить с выгодной позиции (43.).

После возобновления игры Бремен имел лучшие шансы, но так и не смог создать что-то существенное против шаткой "Боруссии". После матча Сахин ввел свежую энергию со скамейки запасных, чтобы взбодрить команду. Замененный Карим Адейеми проверил вратаря "Вердера" Михаэля Цеттера, а затем Шлоттербек получил вторую желтую карточку за позднюю атаку на прямую.

VfB Stuttgart vs 1. FSV Mainz 05 - 3:3 (2:1)

"Майнц 05" испортил дебют "Штутгарта" дома, сыграв захватывающую игру. Максим Лайтш забил в добавленное время, обеспечив напряженную ничью 3:3 (2:1), после того как Фабиан Ридер, казалось, забил победный гол для "Штутгарта" всего несколько минут назад. "Штутгарт" повел в счете 2:0 благодаря голам Энцо Миллота (8.) и Ями Левинга (15.).

Первые 15 минут "Майнц" играл плохо. Несмотря на преимущество в два гола, они были счастливы оставаться в пределах двух голов благодаря голам Миллота и Левинга (8., 15.). Однако Надим Амири забил пенальти, сравняв счет перед перерывом (43.). "Штутгарт" мог бы иметь большее преимущество, если бы не блестящий Йонатан Буркардт (62.). "Штутгарт" не сбавлял оборотов, Ридер ударил по воротам с штрафного, и в итоге мяч попал в ворота "Майнца", отскочив от спины Центера.

Минута молчания в память о покойном Кристофе Дауме, который привел "Штутгарт" к чемпионству в 1992 году, сразу же повлияла на игру. Только "Штутгарт" играл более агрессивно в начале. После двух впечатляющих шансов для Дениза Ундава Миллот забил после рикошета. Центер не смог предотвратить мощный удар Криса Фуриха.

"Майнц" казался растерянным в начале быстрой игры, плохая коммуникация среди защитников оставляла большие пробелы. Левинг воспользовался хаосом и мощным ударом забил второй гол "Майнца". Перерыв на перерыв пришелся как нельзя кстати, позволив "Майнцу" перегруппироваться и установить более прочную оборонительную стратегию.

Равновесие "Майнца" с пенальти потребовало некоторой помощи извне: Буркардт случайно толкнул Миллота в штрафной. "Штутгарт" остался невозмутимым, продолжая давить в поисках еще одного гола. Однако атаки "Майнца" усилились, оставив "Штутгарт" бороться с уведомлением о том, что их собственный гол войдет после головой мощного Буркардта. Еще один гол Буркардта был отменен из-за офсайда после проверки VAR, что привело к последней суматохе.

Eintracht Frankfurt vs TSG Hoffenheim - 3:1 (2:0)

Обновляющий полный газ футбол вместо слабого дебюта: "Эйнтрахт Франкфурт" заработал свои первые очки в сезоне после поражения 0:2 от "Боруссии Дортмунд" в первом матче. Они победили "TSG Хоффенхайм" со счетом 3:1 (2:0), обеспечив себе победный уик-энд, который включал в себя объявление Омара Мармуша о его приверженности клубу и подписание Махмуда Дауда.

Хуго Экитике (24-я минута), Хуго Ларссон (33-я) и Мармуш (56-я) обеспечили победу в матче между двумя немецкими соперниками по Лиге Европы. "Хоффенхайм" смог забить только благодаря голу Андрея Крамарича (54-я). "Фрайбург" остается сложным соперником для "Хоффенхайма", который еще не одержал победы в девяти матчах Бундеслиги на поле соперника. После победы в начале сезона над "Гольштейном Киль" со счетом 3-0 команда Пеллегрино Матараццо потерпела первое поражение в новом сезоне, и четыре гола Крамарича в этом сезоне не изменили исход матча.

"Возбуждение нарастает", - заявил тренер "Фрайбурга" Дино Топпмёллер накануне первого домашнего матча сезона. "58 000 зрителей - это полная готовность с самого начала!" Он сдержал свое слово - как игроки, так и шумные фанаты были в восторге.

"Фрайбург" имел возможности для взятия ворот благодаря Омару Мармушу (7-я минута) и энергичному Экитике (14-я). Сначала "Хоффенхайм" держался уверенно, но soon был контратакован: Мармуш организовал контратаку, позволив Экитике обойти защитника Антона Стаха, обойти вратаря "Хоффенхайма" Оливера Баумана и открыть счет. Через две минуты стадион "Вальдштадион" снова содрогнулся под палящим солнцем и 29-градусной жарой, но дальний удар Мармуша прошел мимо цели. Вскоре гол был заслужен: свободный Ларссон увеличил преимущество после великолепной передачи Экитике.

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Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро 2024. Отборочные матчи. Группа D

Евро

За пределами того, что вы могли бы подумать, Шлезвиг-Гольштейн hosts a Bundesliga squad," заявил большой плакат болельщика. Вдохновленные своей собственной публикой, Киль начал матч с храбростью в идеальную погоду. С центра, капитан Льюис Хольтби и Тимо Беккер неоднократно пытались снабдить Шуто Мачино и Бенедикт Пихлер впереди. К сожалению, их попытки часто не были точными, и Беккер не смог воспользоваться выгодной позицией (42.).

Вольфсбург, напротив, воспользовался своими первыми шансами, предоставленными заводской командой, благодаря отскоку свободного удара Арнольда с примерно 28 метров и голевой передаче Борнау. Это преимущество пошло на пользу Вольфсбургу, позволив им контролировать игру оттуда. Тем не менее, Киль оставался решительным в этом уникальном матче, несмотря на то, что упустил отличные шансы с Пихлером (60.) и Мачино (73.). Зрители упорно поддерживали свою команду до финального свистка.

Под руководством нового тренера Таник Сахин, Боруссия Дортмунд решила внести изменение и добавить более агрессивную тактику нападения в свою игру, надеясь улучшить свою offensive performance.

В эмоциональном матче между Вердером Бремен и Боруссией Дортмунд стало ясно, что вице-чемпион должен работать над своими слабостями в нападении, что должно быть реализовано как можно скорее, чтобы гарантировать лучшие результаты в будущих матчах.

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