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ОбществоНовостиДональд Трамп

Оскорбительное заявление Трампа вызывает страстную реакцию сторонников Тейлор Свифт.

 and  Ann Bradley
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Оскорбительное заявление Трампа вызывает страстную реакцию сторонников Тейлор Свифт.

С более чем 100 миллионами поклонников в социальных сетях, музыкальная сенсация Тейлор Свифт - это тот человек, которого политики США, скорее всего, захотят избежать оскорбления. Однако бывший президент Дональд Трамп, похоже, проигнорировал это правило. Ответ фанатов Свифт был быстрым.

Фанаты Свифт быстро собрали более 40 000 долларов в виде пожертвований на кампанию кандидата в вице-президенты Демократической партии Камалы Харрис после оскорбительного комментария Трампа. Группа фанатов "Свифт для Камалы" воспользовалась ситуацией, призывая к большим пожертвованиям с фразой "Свифт знает, что хейтеры будут ненавидеть" - строка из одной из песен Свифт.

Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, выразил свое неприятие Свифт на своей платформе Truth Social, просто сказав: "Я ненавижу Тейлор Свифт". Ранее Свифт открыто поддержала Харрис на выборах президента США. Пост Свифт в Instagram после дебатов между Трампом и Харрис собрал более 10 миллионов лайков.

Кампания Харрис воспользовалась возможностью, ответив сообщением, полным текстов песен Свифт, чтобы мобилизовать свою базу фанатов. Сообщение начиналось с "Плохая неделя Трампа (Версия Тейлор)" - отсылки к переизданным альбомам Свифт. В заявлении перечислялось несколько названий песен Свифт, подразумевая неудачи недели Трампа.

По данным The Hollywood Reporter, в заявлении упоминалось 28 разных названия песен Свифт, что указывает на тщательно продуманный характер текста. Некоторые считают, что текст мог быть подготовлен заранее из-за своей сложности.

Ранее Демократическая национальная комиссия представила цифровые плакаты кампании в Нью-Йорке и Лас-Вегасе, ссылаясь на Свифт. Кроме того, браслеты дружбы, популярный аксессуар среди фанатов Свифт, продаются в рамках кампании Харрис-Вальц. Даже губернатор Миннесоты Тим Вальц, фанат Свифт, публично (на мероприятии кампании) носил браслет дружбы.

Изображение: Напоминание, что фанатская база Тейлор Свифт не стоит недооценивать.

Заголовок: Фанаты Тейлор Свифт превращают ненависть Трампа в силу сбора средств

Список: 1. Миллионы фанатов Свифт в социальных сетях 2. Оскорбительный комментарий Трампа в адрес Свифт 3. 40 000 долларов, собранных для кампании Харрис 4. Призыв "Свифт для Камалы" к большим пожертвованиям 5. Ссылка на песню Свифт "Хейтеры будут ненавидеть" 6. Оскорбительное заявление Трампа на Truth Social 7. Поддержка Свифт Харрис в Instagram 8. Сообщение кампании Харрис, полное текстов песен Свифт 9. 28 названий песен Свифт в заявлении кампании Харрис 10. Сложность заявления, указывающая на предварительную подготовку 11. Цифровые плакаты кампании в Таймс-сквер и Лас-Вегасе, ссылающиеся на Свифт 12. Браслеты дружбы кампании Харрис-Вальц на продажу 13. Публичное проявление фанатства Вальца на мероприятии кампании.

Выделение: История Тейлор Свифт показывает, что политики должны избегать оскорбления популярных знаменитостей с большими фанатскими базами, такими как Свифт, так как их фанаты быстро отреагируют на оскорбительные комментарии, превращая ненависть в силу сбора средств.

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