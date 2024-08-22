- Оскар Фрауло из Гладбаха удостоен еще одной награды

Боруссия Мёнхенгладбах, известный футбольный клуб Бундеслиги, вновь отправил полузащитника Оскара Фрауло в аренду. 20-летний игрок проведет еще 12 месяцев в ФК Утрехт, за который выступал в прошлом сезоне и сыграл в 32 матчах чемпионата. Срок контракта Фрауло с Боруссией истекает 30 июня 2026 года.

"Мы считаем, что это продление аренды поможет ему в дальнейшем развитии и предоставит ему достаточно игрового времени на высоком уровне. Из-за жесткой конкуренции мы не можем гарантировать ему это внутри клуба", - объяснил спортивный директор Гладбаха Роланд Виркус. Фрауло перешел в Боруссию из ФК Мидтьюлланда в 2022 году.

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