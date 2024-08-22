- Осенью в Германии наблюдаются суровые погодные условия, в том числе наводнения и ураганы.

Температура воздуха на Земле уже несколько лет стабильно бьет рекорды из-за антропогенного изменения климата. Однако нагрев океанов происходил медленнее, пока не наступил прошлый год. В 2023 году институты по всему миру сообщили о беспрецедентно высоких температурах, особенно в Северной Атлантике.

Океаны играют ключевую роль в формировании погоды, так как служат гигантскими аккумуляторами энергии. В отличие от воздуха, вода имеет гораздо большую теплоемкость, требуя в четыре раза больше энергии для нагрева на один градус, что затем может быть Released в четыре раза сильнее.

На нагрев океанов до нынешнего уровня ушло несколько лет усугубляющегося климатического кризиса. Текущие рекорды морской температуры были бы невозможны без тепла прошлого года. Кроме того, теплая поверхностная вода смешивается все глубже, увеличивая энергетический резервуар.

Угроза сильных штормов в Европе из-за более теплых морей

Когда эта энергия внезапно высвобождается, она представляет собой значительный риск. Это особенно актуально, когда холодные воздушные массы движутся на юг осенью и встречают море, которое в среднем все еще около 24°C (среднее значение за 1982-2011 годы). В октябре это около 22°C. За последние несколько лет разница между этими температурами увеличилась: около 26°C в сентябре и почти 25°C в октябре. Эти растущие контрасты могут вызывать сильные погодные явления.

Море нагревает атмосферу снизу и усиливает испарение, что приводит к увеличению влажности. В результате верхние слои атмосферы остаются холодными, вызывая интенсивную динамику из-за присутствия более теплых и влажных воздушных масс. Этот подъем приводит к массивным, богатым водой грозовым бурям с сильным дождем, ветром и иногда торнадо. Если струя не находится возле Средиземного моря, эти штормы могут превратиться в системы низкого давления, которые могут развиваться в интенсивные штормы, подобные ураганам, называемые Медикане.

Эти тенденции были очевидны в прошлом году, когда сильный шторм в западной части Средиземного моря держал страны побережья начеку. Медикан Дэньел установил новые рекорды, выпав более 1000 литров дождя за короткое время в Греции и вызвав смертельные наводнения. Вскоре после этого тот же шторм стал причиной исторической наводнения в Ливии.

Критическая ситуация с неопределенными прогнозами моделей

Недавно Германия установила новый рекорд по двенадцати самым влажным месяцам подряд из-за более теплых морей. Влажность из Средиземного моря также увеличивает риск сильных дождей в Германии. В то же время слишком теплая Атлантика играет значительную роль в нашей погоде с западным ветром. Высокие воды в течение прошлой зимы в больших частях Северной Германии были вызваны сочетанием более влажного атлантического воздуха и застрявших погодных паттернов.

Точное время и место экстремальной погоды все еще неопределенны. Однако риск увеличивается в течение сентября и достигает пика с октября по ноябрь. Экспериментальные долгосрочные модели дают грубое приближение для этого года. Американский NOAA показывает более холодный воздух с северо-запада на юго-запад Европы в среднем ежемесячно, что приводит к более влажному времени в Средиземном море, но также затрагивает Германию. Европейская модель EFFIS показывает подобные тенденции в своих последних расчетах.

Эта ситуация действительно может быть опасной для Германии. Системы низкого давления, известные как Вb-системы, набирают влагу в Средиземном море и движутся в сторону Австрии и Венгрии, направляясь к Чехии и Польше. Это приводит к экстремальным осадкам в Альпах и восточных средних широтах, tanto там, как и здесь. Примерами таких событий являются столетнее наводнение на Эльбе и Одере в 2002 году и тысячелетнее наводнение на Дунае в 2013 году.

Угроза сильных штормов и наводнений в Германии

В более поздние осенние месяцы долгосрочные модели предполагают стабилизацию в Средиземном море. Однако, скорее всего, будет очень неспокойно и влажно в Центральной и Северной Европе из-за очень влажного воздуха из Атлантики. Неудивительно, если предстоящая зима в Германии будет похожа на предыдущую. В то же время возможны сильные штормовые системы. То же самое относится к Атлантике и Северному и Балтийскому морям: чем больше энергии в системе, тем сильнее штормы.

То, что это значит, мы видели прошлой зимой на Балтийском море. Низ внезапно усилился так сильно над теплой водой, что вызвал рекордные штормовые наводнения с существенным ущербом в некоторых частях Шлезвиг-Гольштейна. Один шторм за другим обрушился с Британских островов на Скандинавию. Пик был штормами "Дагмар" и "Ингунн", которые вызвали необычно сильный ущерб с рекордной скоростью ветра более 200 километров в час даже в Норвегии. Если расчеты долгосрочных моделей верны, подобные события ожидаются в предстоящей зиме.

Эти простые физические расчеты проводились учеными в течение многих десятилетий. Они предупреждали о развитии, которое сейчас становится измеримой реальностью. Если антропогенное изменение климата продолжит, последствия будут во много раз хуже. Многие физические процессы энергии не линейны, а экспоненциальны и имеют точки перехода. Если мы не адаптируемся достаточно быстро к изменению климата и его последствиям, грядущие штормы ударят с полной силой и станут новыми, более крупными катастрофами.

Эта статья была впервые опубликована на ntv.de.

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