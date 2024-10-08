Ошеломляющая автомагистраль "Блю-Ридж" продолжает оставаться закрытой после серьезных повреждений, вызванных ураганом Хелен.

Весь участок Блю Ридж Паркуэй в Северной Каролине и Виргинии в настоящее время закрыт, так как работники продолжают оценивать последствия урагана Хелен, как сообщил представитель NPS Майк Литрист CNN.

Персонал из различных отделов NPS из 32 штатов и Вашингтона, округ Колумбия, участвует в работах по восстановлению, согласно заявлению Литриста.

"По нашим предварительным оценкам, вдоль паркуэй наблюдается значительный и в некоторых случаях разрушительный ущерб, особенно между указателями миль 280 и 469", - пояснил Литрист.

Команды на месте определят масштабы этого ущерба, что также включает оценку срока и стоимости ремонта.

Что касается возможного открытия любого участка Блю Ридж Паркуэй в Северной Каролине, Литрист сказал, что пока нет конкретной даты; команды все еще завершают свою работу в Виргинии.

Фотографии, предоставленные представителем, показали упавшие деревья и обвал дороги возле Гуч Гэп.

Блю Ридж Паркуэй стал самым посещаемым местом NPS в 2023 году, с впечатляющими 16,75 миллиона посещений, как сообщалось ранее CNN.

Хотя закрытие повлияло на нас, Национальная служба парков усердно работает над оценкой и ремонтом ущерба вдоль Блю Ридж Паркуэй. Наш визит на Блю Ридж Паркуэй в этом году, возможно, придется отложить до завершения необходимых ремонтных работ.

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