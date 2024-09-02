- Ошибочное представление о открытых бассейнах: "Счастье отпуска и идеальное общество в пределах досягаемости"

Летний перерыв в Рейнланд-Пфальце и Сааре уже позади, дни становятся короче, и посещения открытых бассейнов уменьшаются. Для многих летом означает плавание - для некоторых в Средиземном море, для других в открытом бассейне. Писатель Арно Франк из Клайнгебена описывает летний день между трамплином и зоной для загара в своем романе "Матрос с седьмого". Редко кто так захватывающе смешивал легкость, меланхолию и соперничество в плавках и бикини.

Но что делает легенду открытого бассейна? "Это общественное пространство, где стираются все социальные различия", - сказал Франк агентству ДПА. Такие пространства становятся все более редкими, они сужаются. "Открытый бассейн стимулирует как спортивные достижения, так и расслабление, эту часто игнорируемую культурную практику. Это одно из самых дружелюбных общественных пространств, с которыми мы знакомы".

Некоторые люди связывают свои детские воспоминания с открытым бассейном. Почему это так? "Многие создают свои первые важные и в основном личные опыты там, от обучения плаванию до романтики, от солнечных ожогов до первого поцелуя", - объяснил Франк, который пишет для журналов "Шпигель" и "taz". Открытый бассейн - это одновременно и отпуск, и рай. "Здесь зарождаются те психологические первичные воспоминания".

Миниатюрный мир открытого бассейна в опасности

Некоторые видят миниатюрный мир открытого бассейна под угрозой - ключевые слова: массовые драки, нехватка спасателей, бодишейминг, дискуссии о топлесс. "Ключевые слова предназначены для того, чтобы причинять боль, и иногда они это делают", - сказал Франк. "Я поэтому изгнал их из своего открытого бассейна". Мир все еще проникает, конечно.

"Если он действительно в опасности, то из-за его капиталистической колонизации и эксплуатации", - сказал автор. Раньше в стране было более 5000 открытых бассейнов, а теперь их осталось всего около 3500. "Бодишейминг не является причиной этого".

В Рейнланд-Пфальце в последние годы также закрылось много бассейнов, часто из-за структурных и безопасности проблем и по финансовым причинам. Это имеет серьезные последствия. По данным ДLRG, около 60% десятилетних детей не умеют плавать достаточно хорошо. Из-за меньшего количества бассейнов уменьшается возможность научиться плавать. И уменьшается возможность расслабиться - в уникальной среде, по крайней мере, пока погода и особое чувство открытого бассейна позволяют это.

"Миф" открытого бассейна как места единства и равенства, упомянутый Арно Франком, заключается в том, что он служит общественным пространством, где стираются социальные различия. Этот "миф" усиливается утверждением Франка о том, что в открытых бассейнах часто формируются первичные воспоминания, делая их своего рода раем. С другой стороны, другой "миф", связанный с этими местами, - это их потенциальное упадок из-за различных факторов, таких как массовые драки, нехватка спасателей, бодишейминг и дискуссии о топлесс.

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