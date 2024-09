Ошибки Хранителя:

Eintracht Frankfurt казался близким к победе над "Викторией Пльзень" в Лиге Европы, но неожиданный поворот событий перевернул игру в дополнительное время. "Гессены" должны поднять свой уровень в предстоящих матчах.

После длительного перерыва с их захватывающей победы в Севилье, возвращение "Эйнтрахта" во Франкфурте в Лиге Европы было разочаровывающим. В своем любимом турнире команда неожиданно упустила, казалось бы, надежное преимущество в конце матча, сыграв вничью 3:3 (1:1) с "Викторией Пльзень". Это поражение последовало за тремя подряд победами в чемпионате. Несмотря на это, "Эйнтрахт" сохранил серию из 14 матчей без поражений в Лиге Европы, продолжая свою победную серию сезона 2021/22.

Три гола от Хуго Экитике (38.), Эрика Джуниора Дины Эбимбе (62.) и Расмуса Кристенсена (67.) дали "Эйнтрахту" существенное преимущество. Однако голы Павла Сулца (41.), Принца Квабены Аду (86.) и Вацлава Йемелки (90.+3) перевернули игру. Вратарь Кауа Сантос, временно заменявший травмированного Кивана Траппа, казался неуверенным, когда соперник начал comeback. Команда под руководством Дино Топпмёллера предстоят сложные задачи, с выездными матчами в Киле и Бешикташе, а также домашней игрой против Баварии после перерыва на матчи сборных. В предыдущие два сезона "Эйнтрахт" участвовал в Лиге чемпионов и subsequently в Лиге конференций.

"Лига Европы - это особый турнир для "Эйнтрахта"

С тех пор, как они стали чемпионами в 2022 году, Лига Европы имеет особое значение для "Эйнтрахта", подчеркнул Топпмёллер перед матчем. "Мы все это знаем, и так чувствуют все", - отметил он. "Повторно выиграть титул - это мечта, но мы должны приближаться к ней шаг за шагом". Сначала новичок "Бычье стадо" (Топпмёллер) в составе Экитике, Омара Мармуша и дебютанта Игоря Матановича требовало времени, чтобы найти свой ритм.

Матановича проверил Мартин Йедличка ударом низом (17), но, кроме этого, "Эйнтрахт" в основном кружил вокруг штрафной площади соперника, несмотря на владение мячом. После идеальной комбинации из двух пасов от Кристенсена и Экитике, Экитике воспользовался шансом, пробив низом слева в дальний угол, чтобы открыть счет. Однако Сулц быстро отреагировал прекрасным дальним ударом, первым серьезным ударом аутсайдеров.

Во втором тайме болельщики притихли из-за медицинской ситуации на трибунах, и команде было трудно восстановить ритм и момент в напряженной атмосфере. Две замены помогли вдохнуть свежую энергию и новый настрой, а "Джокер" Эбимбе забил после прекрасного паса Экитике. Через мгновение Кристенсен забил еще один гол мощным ударом. После гола Аду tension reemerged, but Santos fumbled the opportunity and was obstructed by his own teammates.

Несмотря на неудачу, Лига Европы остается любимым турниром для "Эйнтрахта". Следующий матч в Лиге Европы - выездной матч против Киля.

Гол Экитике в первом тайме дал "Эйнтрахту" комфортное преимущество в Лиге Европы, но они все же сыграли вничью с "Викторией Пльзень" из-за поздних голов.

