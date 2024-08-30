- Ощущение чрезмерно теплого лета в Мекленбурге-Верпомерене.

Летом 2024 года в Мекленбурге-Передней Померании не было ничего необычного. В северо-восточной части средняя летняя температура составила 18 градусов, превысив международный показатель на 1.7 градуса, согласно предварительным оценкам данных, собранных метеорологической службой Германии (DWD) с более чем 2000 станций по всей стране.

Средняя летняя температура во Всей Германии составила 18.5 градуса, с разницей в 2.2 градуса по сравнению с глобальным стандартным периодом (1961-1990). По сравнению с современным и более теплым периодом (1991-2020, 17.6 градуса), отклонение было относительно умеренным - 0.9 градуса.

Лето было полно сюрпризов, начавшись прохладно и закончившись жарко. DWD подтвердила, что август закончился с аномально высокой температурой. Хотя некоторые регионы испытали аномальные дождевые потоки, часы солнечного света в основном находились в пределах прогнозируемого диапазона.

Годовое количество осадков на северо-востоке составило около 180 литров на квадратный метр, что немного меньше, чем в период с 1961 по 1990 год. Солнце освещало небо МВ в течение примерно 735 часов летом, что на 60 часов больше, чем в период с 1961 по 1990 год.

Рекордная температура в Анklam

Одновременно с этим, по данным DWD, самой высокой температурой, зарегистрированной в этом году в Мекленбурге-Передней Померании, была температура в Анklam (район Ворпommern-Greifswald) в четверг. Термометр на метеостанции показал 34.5 градуса.

Эта температура была самой высокой, зарегистрированной в этом году в штате, согласно данным DWD. Кроме того, это была самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная на метеостанции МВ 29 августа.

DWD прогнозирует, что температура в МВ немного упадет в ближайшие дни, с температурой от 20 до 23 градусов в субботу и около 19 градусов на побережье. Температура в воскресенье, как ожидается, будет колебаться от 21 до 24 градусов, с температурой на побережье около 20 градусов.

Несмотря на прогнозируемое снижение, летняя жара в Мекленбурге-Передней Померании была такой сильной, что рекордная температура 34.5 градуса в Анklam 29 августа казалась особенно тяжелой и невыносимой. Даже когда температура начинает падать, последствия летней жары все еще ощущаются.

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