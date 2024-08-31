- Оружие в Бопарде, разоблаченное как игрушка

Было установлено, что якобы огнестрельное оружие, которое якобы имели при себе двое мужчин, якобы вошедших в ресторан в Боппарде (район Рейн-Хунсрюк), были всего лишь игрушками. По словам властей, женщина заметила якобы вооруженных gentlemen, выходящих из машины и заходящих в пиццерию из ближайшего супермаркета в пятницу. После сообщения полиция отследила владельца автомобиля, который подтвердил, что оружие не настоящее.

Сотрудники полиции якобы изъяли поддельное оружие. Правоохранительные органы в настоящее время исследуют, могло ли это ситуация потенциально нарушать законодательство об огнестрельном оружии. С расстояния игрушечные оружия были едва различимы от настоящих, сообщают источники.

После получения сигнала полиция установила периметр и провела поиск в окрестностях ресторана. К счастью, ситуация не представляла угрозы для общественности.

Женщина, сообщившая о якобы вооруженных мужчинах, была обеспокоена их присутствием возле пиццерии. Несмотря на это, несколько посетителей в ресторане оставались спокойными в течение всего инцидента.

Читайте также: