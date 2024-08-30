Органы безопасности грузовых самолетов предупреждают о возможном пожаре.

Федеральные ведомства безопасности объявили предупреждение о "необычных вспышках пожаров", инициированных анонимными источниками через перевозчиков грузов. "У нас есть данные о множестве отправлений, отправленных отдельными отправителями, предназначенных для различных европейских стран, которые загорелись во время транспортировки к их предполагаемым получателям в разных европейских странах", - сообщает информационное письмо, распространенное Федеральным ведомством по защите Конституции (BfV) и Федеральным уголовным полицейским управлением (BKA) среди операторов воздушной транспортировки и логистики. Версия о возможной причастности России к подрыву не исключается в кругах безопасности.

Первоначальное расследование указывает на то, что некоторые из этих необычных вспышек пожаров могли начаться с перевозчиков грузов, направляющихся в Германию. Несмотря на продолжающееся расследование, Германия была приведена в более высокий режим безопасности из-за этих загадочных пожаров.

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