- Органу поручено разработать предложение по руководству, которое будет сосредоточено на защите работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

Глава правительства Баварии Маркус Зёдер выступает за ужесточение политики депортации для отвергнутых просителей убежища в Германии после инцидента в Золингене. Он заявил: "Проситель убежища без законных оснований должен покинуть страну". Лидер партии ХСС выступил на онлайн-платформе ARD "Спроси себя", где граждане могут задавать вопросы политикам. Ответы транслировались через социальные сети ARD.

В летнем интервью на программе ARD "Отчет из Берлина" Зёдер сказал: "Мы чувствуем, что миграционный вопрос выходит из-под контроля". Германии приходится бороться с интеграцией. Необходимы немедленные изменения в законах.

Усиление безопасности через усиление контроля

Преступников следует незамедлительно задерживать и депортировать, в частности, в Сирию и Афганистан. "Факт прост: мы должны быть более последовательными", - сказал Зёдер. "Мы должны предоставить полиции больше полномочий для проведения проверок". Он также поддержал случайные проверки, например, в пешеходных зонах. "Это приведет к большей безопасности". Необходимо создать национальную пограничную полицию, подобную той, которую Бавария поддерживает в дополнение к федеральной полиции для обеспечения безопасности границ. Баварская пограничная полиция ответственна за тысячи арестов.

Зёдер назвал миграционную политику Союза в 2015 году слабым звеном в правлении канцлера Ангелы Меркель (ХДС). С тех пор были внесены значительные улучшения и изменения.

"Горестный канцлер Шольц"

Зёдер не верит, что федеральное правительство может изменить свою миграционную политику. В настоящее время федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) не может получить большинство в своем правительстве. "В общем, Олаф Шольц - если быть честными - уже горестный канцлер", - сказал Зёдер.

Зёдер осудил попытку AfD воспользоваться инцидентом в Золингене для политической выгоды на предстоящих выборах в Тюрингии и Саксонии как "беспринципную и отвратительную". "AfD может извлечь из этого выгоду и сделать прибыль", - сказал он. "Тем более важно, чтобы мы теперь навели порядок и говорили прямо".

Зёдер исключил сотрудничество между Союзом и AfD после предстоящих выборов в Тюрингии и Саксонии, но не с Левыми или альянсом Сахры Wagenknecht (BSW). "Я дам Марио Войту и Михаэлю Креtschmer полную свободу действий, за исключением AfD", - сказал Зёдер в летнем интервью ARD. Войт является главным кандидатом ХДС на выборах в ландтаг Тюрингии 1 сентября, в то время как Креtschмер (ХДС) хочет переизбраться на пост министра-президента в Саксонии в тот же день.

Мерц не хочет сотрудничать с Левыми

ХДС имеет политику против сотрудничества с Левыми. Лидер партии Фридрих Мерц хочет сохранить эту позицию. Бывший восточногерманский министр-президент и политик Левых Бодо Рамелов выразил удивление тем, что Союз не исключает сотрудничества с Сахрой Wagenknecht, но исключает сотрудничество с ним.

Зёдер обвинил Wagenknecht в сознательном разрушительном поведении в украинской политике. Не ожидается, что президент России Владимир Путин прекратит свою агрессию, если он уже оккупировал Украину. Союз продолжит свою политику поддержки Украины поставками оружия, сказал Зёдер в летнем интервью.

Коалиция с BSW на федеральном уровне "совершенно невозможна".

Коалиция Союза с BSW на федеральном уровне, по их собственному заявлению, невозможна для Зёдера, как и коалиция с "Зелеными". Он также подтвердил свой отказ от черно-зеленой коалиции. "Черно-зеленое не сработает со мной, в этом можно быть уверенным", - сказал лидер ХСС.

На уровне земли важны вопросы: кто войдет в ландтаг? Кто являются переговорными партнерами? Зёдер лично считает сотрудничество с Wagenknecht даже на уровне земли "очень сложным". Поэтому особенно важно, чтобы Союз показал хорошие результаты.

Согласно текущим опросам, участие BSW в правительстве как в Саксонии, так и в Тюрингии является одним из математически возможных вариантов для формирования большинства без AfD. AfD-союзы в обоих федеральных землях классифицируются службой безопасности как надежно правые экстремисты.

Зёдер критиковал политику федерального правительства в отношении Украины за колебания. "Перелом стал сказкой", - сказал он. Федеральный министр обороны Борис Писториус (СДПГ) безуспешно борется. Зёдер выступает за большее финансирование обороны, возвращение всеобщей воинской обязанности и стратегию беспилотников для Германии.

Летом Зёдер предложил создать национальную пограничную полицию, подобную той, которую поддерживает Бавария, для усиления безопасности, сказав: "Это приведет к большей безопасности". Кроме того, на партийном мероприятии он подчеркнул важность последовательных действий, сказав: "Мы должны быть более последовательными в наших действиях".

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