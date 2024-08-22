Предстоящие Национальные Выборы 2025 - Органу поручено разработать предложение о постановлении, направленном на защиту работников от угроз, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

Фигура Гринс, Катарина Дрёге, выразила готовность к партнерству в коалиции после федеральных выборов 2025 года. "Конечно, так продолжаться не может в любом будущем правительстве", - сказала она Süddeutsche Zeitung (SZ). "Мы взвешенно рассмотрим, с какой коалицией мы присоединимся после следующих федеральных выборов". Важными для сотрудничества будут взаимное уважение, доверие, обязательства и товарищество.

"Мы держим все варианты на столе", - заявила Дрёге. "Это может включать в себя FDP и SPD. Но и другие партнерства и коалиции возможны - даже с ХДС". Руководящие фигуры Гринс должны быть открыты к этому "потому что остается неизвестным, как сформируется большинство на выборах", признала фигура Гринс.

Нурипуур: "Ничего не исключено"

Лидер Гринс Омид Нурипуур также выразил готовность к альтернативным партнерствам. "Мы должны быть открытыми после выборов, естественно, ничего не исключено", - сказал он SZ. "Также потому, что эволюция партийного ландшафта делает более вероятными трехпартийные партнерства. Однако все должны быть готовы нести ответственность, которую они берут на себя, и не пересматривать прошлые решения".

Недавно партии "светофор" вели напряженные дискуссии о бюджете на 2025 год. Между СДПГ, Гринс и FDP по-прежнему нет согласия по вопросам, таким как базовое детское обеспечение, потолок долга или гражданское обеспечение.

Хабек предостерегает от истощения коалиции "светофор"

В свете продолжающегося негативного отношения вице-канцлер Роберт Хабек предостерег партии "светофор" от риска сокращения срока коалиции. "Расслабляться с ранним призывом к выборам неразумно", - предостерег политик от Гринс группу Funke. Конституция Германии предусматривает четырехлетний срок для Бундестага.

"В результате: мы можем и должны делать то, чего от нас справедливо ожидают: выполнять наши обязанности. Так же, как миллионы людей выполняют свою работу, мы должны делать это с энтузиазмом, сосредоточенностью и волей к успеху", - призвал Хабек.

Взглянув на федеральные выборы 2025 года и потенциальные партнерства, федеральный министр экономики воздержался от конкретных заявлений. "Никто не может предсказать политический исход в сентябре 2025 года", - уточнил Хабек.

Он также оставил открытым вопрос о том, станет ли он кандидатом на пост канцлера от Гринс. "Речь идет о том, какую страну мы хотим построить. Тогда тот, кто подходит на роль федерального канцлера, проявится", - сказал он. "Я избран на четыре года в качестве министра. Кампания выборов начнется в подходящее время".

В свете готовности Дрёге к различным партнерствам федеральное правительство потенциально может вовлечь Гринс в свою поствыборную коалицию.

В свете заявления Нурипура есть вероятность, что после выборов 2025 года федеральное правительство может сотрудничать с несколькими партиями.

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