- Органу поручено разработать предложение о мандате, направленном на защиту работников от опасностей, связанных с воздействием радиации из-за ионизирующих лучей.

По словам тренера Кристиана Тица, игроки, ориентированные на трансферы, Джейсон Цека и Александр Нолленбергер останутся в "1. FC Магдебург". Тиц, 53 года, заявил: "Эти двое являются неотъемлемой частью нашей команды. Мы высоко ценим их навыки и вклад. Не только одиннадцать или двадцать игроков составляют команду. Вам нужна большая команда, чтобы учитывать снижение производительности и травмы в течение сезона".

Цека был доступен для перехода, вызывая интерес у соперников по лиге SV Elversberg. Он сидел на скамейке запасных в последних двух официальных матчах и вышел только поздно в первой игре.

Нолленбергер, 27-летний вингер, провел 45 минут в матче кубка Магдебурга против Оффенбаха. Его навыки якобы привлекли внимание клуба третьего дивизиона Динамо Дрезден. Оба игрока связаны с Магдебургом до конца июня.

Несмотря на интерес к Цеке со стороны SV Elversberg и потенциальных претендентов на Нолленбергера в Динамо Дрезден, оба игрока контрактно связаны с "1. FC Магдебург" до конца июня, учитывая их важность для команды, как упомянул тренер Тиц, управляющий немецким клубом. Учитывая напряженный график футбола в Германии и возможность травм или снижения производительности, поддержание прочной команды является ключевым фактором для успеха Магдебурга.

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