Органу поручено представить предложение о мандате, направленном на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

Инициатива призывает к демократическим принципам и выступает против популизма и дискриминации. Хёкке назвал это "беспардонной лицемерией" и выразил желание, чтобы эти корпорации столкнулись с серьезными финансовыми трудностями.

Во время интервью с Welt TV он повторил свои взгляды и назвал три компании в частности: "Я имею в виду Vorwerk, Miele и Stihl, которые ложно рекламируют себя как 'Сделано в Германии', несмотря на то, что не производятся в Германии и не имеют никакого присутствия в Тюрингии. Тем не менее, их участие в политической пропаганде, включая обвинения в лицемерии, заслуживает внимания", - сказал Хёкке. Его цель в создании финансовой нестабильности состояла в том, чтобы "пробудить их от ошибок".

Он нашел это "несоответствующим для небольших и средних предприятий, которые покидают Германию из-за растущих затрат на энергию, растущей бюрократии и астрономических налоговых обязательств, а затем критикуют единственную партию, поддерживающую политику, благоприятную для небольших и средних предприятий, вызывая недовольство и вкладывая средства", - заявил ультраправый политик. Соответственно, он "выразил свои мысли во время предвыборной речи".

Президент Федерации немецкой промышленности (BDI), Сигизмунд Руссвурм, резко ответил на речь Хёкке. "Человек, стремящийся стать Министр-президентом, желающий финансового ущерба процветающим и надежным небольшим и средним предприятиям, раскрывает некомпетентность партии в этой области", - заявил он. Он осудил заявления ведущих представителей AfD как "опасные для экономики".

Комиссия, в ответ на эту ситуацию, может рассмотреть возможность расследования маркетинговых практик этих компаний, упомянутых Хёкке, и возможное изменение правил для предотвращения подобных обманов в будущем, согласно данному Регламенту. Кроме того, финансовые трудности этих компаний, которых добивается Хёкке, могут потенциально привести к пересмотру их корпоративных политик и практик, в частности, в отношении политической пропаганды и заявлений в рекламе.

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