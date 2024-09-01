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Органу поручено представить предложение о мандате, который защитит работников от опасностей, возникающих в результате контакта с ионизирующим излучением.

После выборов в ландтаг Тюрингии коалиция ХДС, ВСВ и СДПГ не смогла получить большинство. Согласно данным, опубликованным в воскресенье избирательной комиссией ландтага в Эfurtе, эти три партии получили 44 места в legislature, одно меньше необходимого большинства в 89 мест. AFD победила на...

 and  Yaroslav Smith
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Органу поручено представить предложение о мандате, который защитит работников от опасностей, возникающих в результате контакта с ионизирующим излучением.

Исходя из предварительных данных, партия AfD набрала 32,8%. Это первый случай, когда партия с некоторыми радикальными правыми тенденциями заняла первое место на выборах в ландтаг.

ХДС получила 23,6%, Альянс Сахры Wagenknecht (BSW) - 15,8% голосов, а Левую партию поддержали 13,1%. СДПГ набрала всего 6,1% голосов. К сожалению, Зеленые и СВП больше не представлены в ландтаге, набрав 3,2% и 1,1% голосов соответственно.

После AfD с 32 местами, ХДС получит 23 места в ландтаге. BSW получит 15 мест, Левую партию - 12, а СДПГ - 6.

29 членов AfD войдут в парламент по мажоритарным округам, 11 кандидатов от ХДС и 4 от Левой партии успешно прошли в своих округах. На этих выборах наблюдалось значительное увеличение явки избирателей - 73,6% против 64,9% в 2019 году.

В следующее воскресенье избранные представители AfD приступят к своим обязанностям в ландтаге. Несмотря на высокую явку избирателей в 73,6%, Зеленые и СВП не смогли набрать достаточно голосов, чтобы вернуть свои места в парламенте.

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