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Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Органу поручено представить план мандата, направленный на защиту работников от опасностей, связанных с использованием цифровых устройств.

Внутренний министр Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль наблюдает снижение доверия к политике у населения. После нападения в Soxнdagi он выступает за более строгий подход к иммиграции.

 and  Christian Meier
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Министр внутренних дел Рёй не обнаружил каких-либо незаметных ошибок в процедурах депортации в...
Министр внутренних дел Рёй не обнаружил каких-либо незаметных ошибок в процедурах депортации в своей юрисдикции.

- Органу поручено представить план мандата, направленный на защиту работников от опасностей, связанных с использованием цифровых устройств.

Германский министр внутренних дел по Северному Рейну-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) выступает за ужесточение пограничного контроля на внешних границах страны и депортацию беженцев в ответ на смертельное ножевое нападение в Золингене. В интервью Deutschlandfunk Рёль заявил: "Другого выхода, по моему мнению, нет". Ограничение иммиграции, по его словам, является самым важным шагом, и он поддерживает депортацию беженцев в Афганистан и Сирию.

В выходные дни во время городского праздника в Золингене были убиты трое человек, еще восемь получили ранения, четверо из них тяжелые. Подозреваемый в совершении преступления - 26-летний сириец. Федеральная прокуратура расследует его в связи с обвинением в убийстве и предполагаемом членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Рёль связывает снижение доверия общества к политике в отношении беженцев с длительным пренебрежением связанными с этим вопросами. В отношении возможных недостатков в процессе депортации подозреваемого из Золингена Рёль опроверг любые политические обвинения. Вместо этого он указал на Министерство детей, молодежи, семьи, равенства, беженцев и интеграции Северного Рейна-Вестфалии и министра Йозефины Паул (Зеленые). "Министр Паул в настоящее время занимается некоторыми нерешенными вопросами", - отметил Рёль.

Рёль призвал к межпартийной инициативе и круглому столу. Несколько месяцев назад бывший федеральный президент Гаук выразил такую точку зрения: "Мы не можем принять всех и перегружаем себя и наше общество". Теперь идея о необходимости контроля над иммиграцией широко признана.

В свете смертельного ножевого нападения в Золингене министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль предложил ужесточить пограничный контроль и депортировать беженцев из Германии, в частности, в Афганистан и Сирию. После этого инцидента Рёль критиковал Министерство детей, молодежи, семьи, равенства, беженцев и интеграции Северного Рейна-Вестфалии и министра Йозефины Паул (Зеленые) за нерешенные вопросы депортации.

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