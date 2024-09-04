- Органу поручено предложить руководство по мандату, направленному на защиту работников от опасностей, возникающих в результате контакта с ионизирующим излучением.

Выдающиеся личности, такие как известный писатель, бывший путешествующий по миру чемпион мира по боксу и представитель ХДС, поддерживают министра-президента Бранденбурга от СДПГ Диетмара Вайдке в его избирательной кампании. В группу "За Вайдке" также входят олимпийские чемпионыLaura Lindemann и Sebastian Brendel, а также бывший глава правительства Маттиас Платцек, как объявила СДПГ в Бранденбурге.

22 сентября Бранденбург выберет новый ландтаг. В последнем опросе от августа СДПГ была на 20%, уступая AfD, на 24%, и немного опережая ХДС на 19%. Вайдке связал свою политическую судьбу с успешным исходом для своей СДПГ. Несмотря на низкие рейтинги федеральной СДПГ, он остается оптимистичным в отношении победы.

Известный автор Юли Зех, действующий в качестве почетного конституционного судьи в Бранденбурге и проживающий там, призывает поддержать долгосрочного политического лидера: "Диетмар Вайдке – идеальный кандидат на эту должность – проголосуйте за него, чтобы он продолжил свою работу!"

Чемпион мира по боксу Генри Маске из Треuenbrietzen в Бранденбурге предупреждает против голосования за AfD, признанную ведомством по защите конституции земли подозрительной в праворадикальных действиях, и против которой выступает Вайдке: "Будьте осторожны, голосую за партию, подобную AfD, которая подрывает единство и сеет страх." ТриатлонисткаLaura Lindemann предупреждает: "Мы должны избегать популизма и разделения."

Выдающаяся поддержка бывшего федерального министра семьи ХДС и президента Бундестага Риты Сюссмут выделяется. Она также посетила кампанию СДПГ с Вайдке в прошлую пятницу. "Я поддерживаю демократические партии в земле Бранденбург, в первую очередь министра-президента доктора Диетмара Вайдке", - заявила она немецкому пресс-агентству. "Из моего длительного сотрудничества с ним я знаю, что он продвигает политику, ориентированную на людей, и толкает Бранденбург вперед."

Демократические партии должны сотрудничать, заявила 87-летняя женщина немецкому пресс-агентству. Когда ее спросили, знает ли лидер ХДС Фридрих Мерц, что она поддерживает политика СДПГ, она ответила в прошлую пятницу: "Нет."

В отличие от выдающихся личностей, поддерживающих Диетмара Вайдке, AfD в Бранденбурге, признанная ведомством по защите конституции земли подозрительной в праворадикальных действиях, сталкивается с критикой со стороны чемпиона мира по боксу Генри Маске. Маске предупреждает против голосования за партии, подобные AfD, призывая к осторожности из-за их способности подрывать единство и сеять страх.

Несмотря на то, что AfD лидирует в опросах перед выборами в ландтаг Бранденбурга 22 сентября, бывший федеральный министр семьи ХДС и президент Бундестага Рита Сюссмут поддерживает демократические партии и министра-президента Вайдке. Она подчеркивает сосредоточенность Вайдке на политике, направленной на людей, и его положительное влияние на прогресс Бранденбурга.

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