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Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

Органу поручено подготовить предложение о мандате, направленном на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

Министр образования Гессена должен выступить перед законосовещательным органом штата о разделении правительства от политического новичка. Было представлено одиннадцать запросов.

 and  Katherine Bradley
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Бывший государственный секретарь министра экономики в Хессе, Ламия Мессари-Беккер, вызывает...
Бывший государственный секретарь министра экономики в Хессе, Ламия Мессари-Беккер, вызывает проблемы.

- Органу поручено подготовить предложение о мандате, направленном на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

В разгар скандала вокруг увольнения независимого государственного секретаря по экономике Ламии Мессари-Беккер из правительства земли Гессен, зеленые оппозиционеры вландтаге Висбадена требуют ответов. Сегодня утром (в 10:00) они планируют задать вопросы министру образования Армину Шварцу (ХДС) в комитете по культуре, насколько школа одного из детей Мессари-Беккер могла способствовать ее увольнению. Зеленые подготовили список из одиннадцати вопросов.

Министр экономики Кавех Мансури (СДПГ) заявил в июле, что Мессари-Беккер была уволена из-за неопределенного "непрофессионального поведения" вне рабочего времени. По данным СМИ, он утверждает, что Мессари-Беккер использовала свое положение государственного секретаря, чтобы оказывать давление на школу своего ребенка для получения лучшей оценки. Однако вице-министр-президент еще не высказался публично об этом и не представил никаких доказательств.

Мессари-Беккер, политический новичок, назвала "обвинения в личном непрофессиональном поведении" полностью безосновательными. Как сообщает немецкое пресс-агентство, министерство культуры не получило формальной жалобы от одной из школ детей Мессари-Беккер. Было только письмо от директора школы, в котором описывалась встреча родителей с уволенным государственным секретарем. Согласно информации dpa, Мессари-Беккер обжалует утверждение Мансури о непрофессиональном поведении с помощью юристов.

Увольнение государственного секретаря по экономике Ламии Мессари-Беккер из Гессена вызвало споры в ее родной земле. После инцидента министерство культуры Гессена не получило формальной жалобы на поведение Мессари-Беккер со стороны школы ее ребенка.

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