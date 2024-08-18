- Органом принято решение начать процесс принятия нового регламента, направленного на защиту окружающей среды.

После вынесения решения суда о ведении общественных инициатив по установке знаков ограничения скорости 30 км/ч вокруг озера Констанц, немецкая экологическая организация (DUH) объявила о своих планах обжаловать это решение. Административный суд в Фрайбурге недавно постановил, что жители должны убрать спорные знаки из-за риска путаницы между самодельными знаками и официальными знаками ограничения скорости.

Юрген Рёш, директор DUH, заявил агентству ДПА, что они намерены подать апелляцию в вышестоящий суд, Административный суд апелляционной инстанции (VGH) в Маннгейме. Организация поддерживает истцов из полуострова Хёри, озеро Констанц. VGH является высшим административным судом для земли Баден-Вюртемберг.

Суд: путаница из-за самодельных знаков

Административный суд Фрайбурга недавно постановил, что жители должны удалить спорные знаки из-за визуального сходства с официальными знаками. Знаки содержат слова "ВолUNTARY", поддельный символ 30 км/ч и изображения бегущих детей.

В этих районах действует стандартное ограничение скорости 50 км/ч, как было указано ранее. Решения суда Фрайбурга по трем конкретным делам еще не стали обязательными для исполнения, как было указано ранее.

DUH: вопрос о правах жителей

"Этот случай, поддержанный DUH, касается того, могут ли жители, подвергающиеся опасности из-за превышения скорости, просить водителей замедлиться с помощью знаков 'ВолUNTARY 30'," разъяснил Рёш. Он считает, что это фундаментальный юридический вопрос, который должен быть разрешен.

Дата основного слушания еще не назначена. В Фрайбурге недавние срочные заявления истцов были отклонены. "До суда мы будем прилагать все усилия, чтобы знаки, которые сейчас установлены, продолжали поощрять более медленное вождение в извилистых деревнях Хёри", - сказал Рёш.

Угроза штрафов в размере 800 евро

В апреле управление округа Констанц выдало приказы об удалении знаков, согласно суду Фрайбурга. Те, кто установил знаки, могут быть оштрафованы на 800 евро, как было объявлено в прошлом году.

В осени 2021 года местная партия "Зеленых" инициировала "частную инициативу по защите климата, повышению безопасности дорожного движения и снижению шума". Знаки были получены и распространены в рамках этой инициативы. (Номера дел: 6 K 2226/24, 6 K 2227/24, 6 K 2228/24)

Комиссия может рассмотреть вопрос о принятии актов реализации для уточнения применения регламентов в отношении общественных инициатив по установке знаков ограничения скорости в свете продолжающегося судебного спора. Апелляция DUH в Административный суд апелляционной инстанции в Маннгейме направлена на поддержание права жителей на продвижение более медленного вождения в своих сообществах, подчеркивая важность урегулирования этого юридического вопроса.

Читайте также: