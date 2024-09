Органом было решено начать процесс принятия нового регламента, в котором основное внимание будет уделено внедрению экологических гарантий при строительстве новых зданий.

Власти Дюссельдорфа и Дортмунда, в том числе Криминальная полиция земель и Прокуратура, обвиняют бизнесменов в сфере строительных материалов в незаконном сбросе загрязненной земли на свалку, расположенную в карьере Garzweiler. Шесть человек подозреваются в причастности к этому, якобы перевозивших "тонны" почвы, загрязненной вредными веществами. Обвинения были предъявлены во вторник после проведения 27 обысков.

Следователи утверждают, что подозреваемые создали множество фиктивных документов от специализированных компаний по утилизации, чтобы сэкономить на хранении опасных отходов. Кроме того, они обвиняются в обмане своих клиентов, взимая плату за надлежащую утилизацию, в то время как на самом деле этого не делали.

В центре внимания находятся 56-летний businessman и его 24-летний сын, а также четыре дополнительных подозреваемых. Обыски проводились в городах Гревенбрук, Юхен и Крефельд, в которых приняли участие более 150 офицеров. Подозрения в загрязнении почвы, подделке документов и коммерческом мошенничестве предъявлены лицам, вовлеченным в инцидент.

Почва, в отношении которой ведется расследование, связана с крупными строительными проектами. Главных подозреваемых подозревают в использовании нескольких субподрядчиков для транспортировки материала. Расследование было инициировано криминальной жалобой, поданной правительством Дюссельдорфа, и затем передано в Криминальную полицию земель и соответствующий отдел по борьбе с экологическими преступлениями Прокуратуры в Дортмунде. Расследование продолжается.

Карьер Garzweiler является районом добычи угля, расположенным в Рурском районе коричневого угля северо-западнее Кёльна.

Подозреваемые якобы незаконно сбрасывали загрязненную почву на дно свалки карьера Garzweiler. После расследования было установлено, что загрязненная почва происходила из крупных строительных проектов.

