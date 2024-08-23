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Организация, занимающаяся сохранением популяций рыб, находящихся под угрозой исчезновения

Исследования, проведенные в Австралии, показывают, что многие виды рыб неправильно оцениваются по размеру, и они восстанавливаются медленнее, чем считалось ранее. Но чем это грозит для рыбной промышленности?'}

 and  Carmen Simpson
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- Организация, занимающаяся сохранением популяций рыб, находящихся под угрозой исчезновения

Для уязвимой морской фауны Институт Тиунена по рыболовству в Бременхавене рекомендует проявлять осторожность при установлении рыболовных квот. Исследование, проведенное в Австралии, показывает, что даже сильно истощенные популяции рыбы не восстанавливаются так быстро, как предсказывают оценки запасов. Медленное восстановление часто связывают с переловом, но на него также влияет деградация окружающей среды, как отметил эксперт института Александр Кемпф в комментарии немецкому агентству новостей.

В случае с треской в Балтийском море необходимо поддерживать баланс между прекращением рыболовства и потенциальным ущербом для местного бизнеса. Если ограничить и запасы трески, это может иметь серьезные последствия, затрагивая другие виды рыболовства. Например, лов плоских рыб, которые часто попадают в качестве побочного улова.

Интересно, что исследование показывает минимальное влияние на улов солеи или камбалы в Северном море. В этом регионе биомасса превышает любыеreference values, и запасы крепкие. Кемпф отмечает, что Международный совет по морским исследованиям провел оценку и установил правила, но эти изменения еще не отразились в исследовании.

Исследование выявляет преувеличенные советы

Команда ученых во главе с Грэхемом Эдгаром из Университета Тасмании (Австралия) проанализировала данные с 230 глобальных рыболовных участков и сравнила их с моделями. Исследование подчеркивает, что рекомендации часто завышают размер популяции рыбы и скорость восстановления запасов.

В переловленных популяциях разница между используемыми моделями и реальностью существенна. Даже якобы восстановленные запасы со временем продолжают сокращаться. Авторы исследования отмечают в журнале "Наука", что размер запасов и скорость их восстановления были существенно завышены.

Кемпф подчеркивает, что любопытный аспект исследования заключается в том, что оно изучило несколько запасов и обнаружило больше завышений, чем занижений.

Совет потребителям

Для потребителей исследование подчеркивает важность рассмотрения устойчивости и выбора запасов в хорошем состоянии. Сертифицированные рыбные продукты могут служить ориентиром.

Исследование показывает, что восстановление некоторых сильно истощенных запасов рыбы может не происходить так быстро, как ранее предсказывалось, что объясняется tanto переловом, как и деградацией окружающей среды. Неожиданно, исследование показывает, что рекомендации по рыболовным квотам и оценкам запасов часто завышают размер популяции рыбы и скорость восстановления запасов, что приводит к преувеличенным советам.

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