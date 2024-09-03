- Организация стремится углубиться в тему передовых методов обучения.

Чтобы начать новый академический год в Баварии после летних каникул, Профсоюз учителей Баварии (BLLV) планирует сосредоточить внимание на повышении образовательных стандартов. "Дефицит учителей уже не обсуждается", - заявила президент BLLV Симона Флешманн. Действительно, нехватка учителей повсеместна. Но пришло время выйти из "доли печали" и сделать акцент на качественном образовании. "Следующий шаг - выяснить: что действительно важно и осуществимо?"

Открытие школ в Баварии 10 сентября знаменует новые начинания, особенно для начальных школ, с введением инициативы PISA. В свете разочаровывающих результатов тестов PISA будет уделено больше внимания математике и немецкому языку в программе. Начальные школы получат право самостоятельно определять распределение английского, музыки, искусства, ремесел и дизайна (КУ) в рамках, установленных Министерством культуры. Однако часы, посвященные этим областям, могут быть сокращены.

BLLV выражает обеспокоенность по поводу обстановки в школах. При продолжающейся нехватке кадров Флешманн сообщила, что число жалоб сокращается. "Кто тогда будет отстаивать высококачественное образование?" - вопрошает она.

Размышления об инициативе PISA

Новый учебный год начинается с открытия школ 10 сентября, знаменуя свежий старт, особенно для начальных школ. Президент BLLV Флешманн выражает обеспокоенность по поводу того, кто будет отстаивать исключительное образование при растущей нехватке кадров.

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