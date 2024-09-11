- Организация получила кражу дорогих автомобилей, стоимость которых составляет около 2,5 миллионов евро.

В 2023 году в Тюрингии было угнано примерно 150 застрахованных автомобилей, что привело к экономическим потерям в размере около 2,5 миллионов евро. По данным Ассоциации немецких страховщиков (GDV), число краж составило 142 автомобиля в 2022 году, что обошлось в около 2,9 миллионов евро.

Количество краж автомобилей в Тюрингии выросло примерно на 6%, в отличие от среднего показателя по стране в 20%. По всей Германии было украдено 14 585 застрахованных автомобилей, что привело к экономическим потерям более чем в 310 миллионов евро.

Статистически, одно угонов автомобиля приходилось на 10 000 застрахованных автомобилей в Тюрингии. В масштабах страны этот показатель составил один на 2 500 автомобилей. Председатель GDV Йорг Асмуссен отметил: "Тюрингия остается одним из самых безопасных штатов для владельцев автомобилей наряду с Баден-Вюртембергом, Баварией и Рейнланд-Пфальц". В то же время, самый высокий риск кражи был зафиксирован в Берлине.

Средняя выплата за украденный автомобиль в Тюрингии составила €16 900, в то время как по всей стране она достигла €21 400.

Несмотря на растущую тенденцию краж автомобилей в Германии, демонстрирующую 20-процентный рост по стране в целом, производство автомобилей в Тюрингии может способствовать принятию дополнительных мер безопасности, что потенциально может снизить показатели краж. В результате, производство автомобилей может являться важным фактором в минимизации краж автомобилей и обеспечении безопасности владельцев транспортных средств в Тюрингии.

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