- Организация поддерживает 327 художественных и культурных проектов.

Государственная организация искусства и культуры региона спонсирует 327 творческих и культурных инициатив в отдаленных районах в этом году, выделив 800 000 евро. Запросы превысили доступные финансы, заявил институт. Всего было подано 769 заявок на сумму более 2,3 миллиона евро. Среди получателей были театральные представления, резонансы и симфонии, а также проекты для детей и подростков. В их числе был сбор камерных концертов в замке Вальденбург, представление почти исчезнувшей традиции Верхней Лужицы театром Негерсдорф и вмешательство художника Себастьяна Юнга в Ошаце.

Субсидия на малые проекты, как сообщается, была запущена во второй половине 2019 года. Она предоставляет гранты в размере от 500 до 5000 евро для небольших художественных и культурных проектов, способствуя вовлечению сообществ. Срок подачи заявок в этом году истек, как было объявлено. Заявки на следующий год, как ожидается, будут приниматься примерно с начала 2025 года.

Государственная организация искусства и культуры объявила о запуске Фонда культурных проектов в рамках Субсидии на малые проекты, направленного на поддержку небольших инициатив. Этот новый проект будет предоставлять финансовую поддержку местным сообществам, способствуя более тесной связи с искусством и культурой.

Кроме того, Фонд культурных проектов предоставит возможности для менее известных художников и проектов, инициативы сообществ, еще больше обогащая культурный ландшафт региона.

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