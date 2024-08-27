Организация Объединенных Наций временно приостанавливает поставки помощи в Газу после того, как израильские военные потребовали эвакуации, на фоне усиленной кампании по распространению вакцины против полиомиелита.

Израильская армия инициировала дополнительные перемещения в определенных районах Дейр-эль-Балах, центральной Газы, в воскресенье, вынуждая многочисленных перемещенных палестинцев вновь переезжать, когда ООН готовится к вакцинации более 640 000 детей из-за опасений распространения заболевания в ограниченном регионе.

Недавно официальные лица здравоохранения подтвердили первый за 25 лет случай полиомиелита в Газе, поразивший непривитого 10-месячного ребенка. Это тревожное развитие произошло всего через несколько недель после того, как в конце июня в Газе были выявлены положительные результаты тестов на сточные воды на наличие вируса, что побудило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) предупредить о возможной вспышке инфекции, которая может затронуть тысячи детей.

Полиомиелит - это высококонтагиозное заболевание, которое в основном поражает детей в возрасте до 5 лет и поражает нервную систему, что может привести к параличу и даже смерти в крайних случаях.

В понедельник Кофак, израильское ведомство, ответственное за выдачу разрешений на оказание помощи в Газе, объявило, что более 1,2 миллиона доз вакцины были доставлены в анклав через КПП Керем Шалом. Они заявили, что вакцинация, возглавляемая ВОЗ и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), будет проводиться в сотрудничестве с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Однако, по словам высокопоставленного чиновника ООН, под текущими обстоятельствами временно приостановят поставки. CNN связалась с Кофаком по этому вопросу.

Программа вакцинации

Восстановление полиомиелита, который в основном был ликвидирован в более развитых странах, служит примером трудностей, с которыми сталкиваются 2 миллиона жителей Газы, которые испытывали израильскую бомбардировку с прошлого октября. Многие жители страдают от нехватки продовольствия, медицинских supplies и чистой воды, при этом до 90% населения не имеют стабильного жилья.

В отдельных заявлениях во вторник Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в Газе (УВКБ ООН) и Министерство здравоохранения Палестины на занятых Западном берегу объявили о готовности начать кампанию вакцинации.

"УВКБ ООН продолжает поставлять гуманитарную помощь в Газе, когда это возможно", - заявила Джульетта Тума, директор по коммуникациям УВКБ ООН, сообщив CNN, что гуманитарная операция в Газе стала одной из самых сложных в мире для ООН.

Министерство здравоохранения Палестины подтвердило, что кампания вакцинации начнется в ближайшее время, и ведутся инициативы по распределению дополнительных 400 000 доз для вакцинации 95% детей в возрасте до 10 лет.

"Интенсивные и непрерывные усилия предпринимаются круглосуточно с международными партнерами здравоохранения для оказания помощи медицинскому персоналу в проведении кампании вакцинации", - говорится в заявлении министерства, отмечая, что военные операции Израиля представляют значительный риск для мобильности персонала.

Официальный представитель признал, что операции ООН не покидают Газу "потому что люди нуждаются в нашем присутствии", но ООН придется переместить свои операции после последних приказов об эвакуации.

Ранее основные операции ООН были перенесены в Дейр-аль-Балах после того, как Израильская армия отдала приказы об эвакуации в Рафахе, южная Газа, в мае, как заявил высокопоставленный чиновник.

"Куда мы переместимся теперь?" - спросил чиновник.

При всех этих трудностях международные организации здравоохранения, в том числе ВОЗ, выразили озабоченность возможным распространением полиомиелита в регионе Ближнего Востока, учитывая его близость к Газе.

Для предотвращения вспышки полиомиелита в мире в целом ООН усиливает свою программу вакцинации в конфликтных районах Ближнего Востока, начиная с Газы.

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