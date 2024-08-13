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Организация критикует лоббирование в Саксонии-Анхальте

 and  Katherine Bradley
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Регистр лобби государственной legislature Саксонии-Анхальт насчитывает более 450 ассоциаций,...
Регистр лобби государственной legislature Саксонии-Анхальт насчитывает более 450 ассоциаций, федераций, фондов и бизнесов.

- Организация критикует лоббирование в Саксонии-Анхальте

С точки зрения эксперта, в политической работе ландтага и ландправительства Саксонии-Анхальт по-прежнему имеются существенные недостатки в прозрачности. По данным "Транспаренси Интернешнл", после обновления рейтинга лоббирования по-прежнему отсутствуют нормы, регламентирующие периоды "охлаждения". "В 2014 году предложение о внесении поправок в закон о министерстве было отклонено ландтагом по причине того, что следовало дождаться принятия на федеральном уровне норм о периодах "охлаждения", которые были введены в 2015 году".

Транспаренси Интернешнл требует введения периода "охлаждения", согласно которому бывшие члены правительства и высшие чины должны выждать определенный срок перед переходом в частный сектор. Организация отмечает, что несмотря на снижение доверия к демократическим институтам, политическая воля на внедрение современных правил "чистой" политики отсутствует. "Это видно из того факта, что 13 из 16 федеральных земель не соответствуют даже половине критериев рейтинга лоббирования".

По данным рейтинга, оценивается наличие и форма регистра лоббирования, "след от законодательства", период "охлаждения" для членов правительства и раскрытие дополнительной деятельности.

Саксония-Анхальт занимает предпоследнее место в рейтинге с более чем 450 записями в регистре лоббирования. В списке представлены автомобильные клубы, экономические, социальные и экологические ассоциации, а также представители сектора здравоохранения. Те, кто зарегистрирован в списке, имеют возможность представить свои интересы политическим актерам и, таким образом, более широкой общественности.

Транспаренси Интернешнл продолжает призывать к введению периодов "охлаждения" в Саксонии-Анхальт, считая это критически важным для поддержания прозрачности в политической работе. Несмотря на то, что ландтаг отклонил предложение в 2014 году, организация подчеркивает, что только 13 из 16 немецких земель соответствуют половине критериев "чистой" политики, что ставит Саксонию-Анхальт на предпоследнее место в рейтинге лоббирования.

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