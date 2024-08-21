Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Ордер на арест выдан против предполагаемых контрабандистских синдикатов

В течение длительного времени ЛКА и отдел прокурора пристально изучали предполагаемые операции по контрабанде. На этой неделе в Гере и Йене были задержаны трое подозреваемых, возможно причастных к этому.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Четверо лиц якобы координируют тайное перемещение мигрантов в Тюрингии (иллюстрация).
Четверо лиц якобы координируют тайное перемещение мигрантов в Тюрингии (иллюстрация).

- Ордер на арест выдан против предполагаемых контрабандистских синдикатов

Власти выдали ордера на арест четырех человек, подозреваемых в причастности к торговле людьми. По данным местного правоохранительного агентства, эти individuals — мужчины в возрасте от 28 до 36 лет, проживающие в Гера и Йена. Их обвиняют в организации перевозки более 100 нелегальных иммигрантов из Венгрии в Германию и Австрию на арендованных автомобилях в 2022 году.

Местное правоохранительное агентство и специализированная прокуратура по организованной преступности в Гера ведут активное расследование этих обвинений против четырех мужчин с начала года. Один из подозреваемых, как считается, покинул страну в конце 2023 года. Остальные трое были задержаны и предстали перед судьей для допроса.

Подозреваемые в торговле людьми individuals связаны с Гера, как указано в местном правоохранительном агентстве в Нидерландах. Подозреваемые в торговле людьми якобы являются частью обширной сети, переместившей более 100 иммигрантов из Венгрии в Германию и Австрию в 2022 году.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.
Федеральные земли Германии

USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.

- USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках. Армандс Уциньш возвращается к роли тренера в Dessau-Roßlauer HV. Отец юниорского чемпиона мира Ренара Уциньша, который завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже в составе немецкой национальной команды, берет на себя роль тренера A-юношеской команды спортивного сообщества Kuhnau/DRHV 06. "Я сознательно взял

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.
Федеральные земли Германии

ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.

Фракция AfD инициирует обсуждение запрета ультраправого jednej 'Компакт' в ландтаге Саксонии-Анхальт. Это позиция чёрно-жёлто-зелёного альянса.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В Мерсбурге проходит подготовка к Органному фестивалю
Федеральные земли Германии

В Мерсбурге проходит подготовка к Органному фестивалю

sob größten den 7 сентября пройдет в Мерзебурге ежегодное мероприятие "Дни Органа", с пристальным вниманием к Австрии и части её музыкального наследия.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Законодательством проводились тщательные расследования нескольких развлекающих личностей на Hamburg...
Федеральные земли Германии

Гамбургский собор: расследование злоупотребления помощью от коронавируса

Ходят слухи о том, что предприятия шоу-бизнеса, возможно, нарушают закон, получая помощь в борьбе с коронавирусом.Прокуратура в Киле выражает обеспокоенность возможными махинациями. Также были изъяты активы во время рейдов на Х-тесunse в Гамбурге

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Отдельный человек погиб от огнестрельного ранения в центреフランクフルト главный железнодорожный вокзал.
Панорама

27-летний человек застрелился на главной железнодорожной станции во Франкфурте.

Инцидент шокирует. Человек трагически ранен пулевым ранением в Центральном железнодорожном вокзале во Франкфурте. Тщательные ограничения на ношение огнестрельного оружия были недавно введены на территории вокзала.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.
Федеральные земли Германии

USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.

- USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках. Армандс Уциньш возвращается к роли тренера в Dessau-Roßlauer HV. Отец юниорского чемпиона мира Ренара Уциньша, который завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже в составе немецкой национальной команды, берет на себя роль тренера A-юношеской команды спортивного сообщества Kuhnau/DRHV 06. "Я сознательно взял

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.
Экономика

Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.

В сфере поставщиков услуг заметен дефицит рабочей силы, но меньше всего в отраслях промышленности, строительства и розничной торговли. Данное положение дел является следствием признаков слабости экономики.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.
Федеральные земли Германии

ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.

Фракция AfD инициирует обсуждение запрета ультраправого jednej 'Компакт' в ландтаге Саксонии-Анхальт. Это позиция чёрно-жёлто-зелёного альянса.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно