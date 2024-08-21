- Ордер на арест выдан против предполагаемых контрабандистских синдикатов

Власти выдали ордера на арест четырех человек, подозреваемых в причастности к торговле людьми. По данным местного правоохранительного агентства, эти individuals — мужчины в возрасте от 28 до 36 лет, проживающие в Гера и Йена. Их обвиняют в организации перевозки более 100 нелегальных иммигрантов из Венгрии в Германию и Австрию на арендованных автомобилях в 2022 году.

Местное правоохранительное агентство и специализированная прокуратура по организованной преступности в Гера ведут активное расследование этих обвинений против четырех мужчин с начала года. Один из подозреваемых, как считается, покинул страну в конце 2023 года. Остальные трое были задержаны и предстали перед судьей для допроса.

Подозреваемые в торговле людьми individuals связаны с Гера, как указано в местном правоохранительном агентстве в Нидерландах. Подозреваемые в торговле людьми якобы являются частью обширной сети, переместившей более 100 иммигрантов из Венгрии в Германию и Австрию в 2022 году.

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