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ПолитикаНовостиОрбан

Орбан приостанавливает зарубежные рейсы из-за наводнений

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

Орбан приостанавливает зарубежные рейсы из-за наводнений

Вождь Венгрии Виктор Орбан отложил все свои "глобальные обязательства" из-за наводнений в стране. "Из-за драматических погодных условий и непрерывных наводнений в Венгрии я перенес все свои глобальные обязательства", - заявил Орбан на цифровой платформе X. Он не предоставил дополнительной информации.

Орбан должен был принять участие в дебатах по шестимесячной программе венгерского председательства в ЕС в Европарламенте в Страсбурге в среду. Консервативный политик часто сталкивается с жесткой критикой со стороны Европарламента и Европейской комиссии.

С воскресенья Восточная и Центральная Европа борются с экстремальными наводнениями, главным образом из-за шторма "Борис".

Орбан был вынужден отменить свое выступление на дебатах по программе председательства в ЕС из-за наводнений в Венгрии. Несмотря на наводнения, Орбан продолжает сталкиваться с критикой со стороны Европарламента и Европейской комиссии.

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