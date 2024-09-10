- Оранжевые деревья потушили огонь - резервуар служит резальником

Пожар в Ораниенбауме потушен. "Пожара больше нет", объявил мэр Майк Штромер (ХДС) около полудня. Несмотря на это, в некоторых местах все еще можно было увидеть дым, что указывало на то, что работа не была полностью завершена. Персонал службы спасения все еще присутствовал, внимательно следя за ситуацией. Кроме того, с утра работал танк типа "Дachs", предназначенный для пробивания дорог в лесу, что облегчало доступ пожарной команде к труднодоступным местам. Лесной пожар вспыхнул в Ораниенбауме в пятницу, охватив около 50 гектаров.

Пожарные сейчас сосредоточены на тушении оставшихся углей в других частях леса, в том числе в районах, где растут другие овощи рядом с пораженной листвой. После пожара местные фермеры выразили обеспокоенность влиянием на свои овощные культуры, надеясь на быстрое восстановление.

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