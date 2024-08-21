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Федеральные земли ГерманииНовостиАвтомобиль

Опытные пробки на дорогах в бурных и дождливых условиях

Тяжёлые погодные условия, в том числе интенсивные дожди и штормы, стали причиной неудобств для водителей в северной части Мекленбурга — Передней Померании.

 and  Michael Bootcampf
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Произошло несколько случаев в ходе непрерывных дождей и сильных метеорологических условий, что...
Произошло несколько случаев в ходе непрерывных дождей и сильных метеорологических условий, что потребовало вмешательства правоохранительных органов.

- Опытные пробки на дорогах в бурных и дождливых условиях

В северной части Мекленбурга-Передней Померании в середине дня ливень и сильный ветер привели водителей в замешательство. На А14, вблизи Висмара, водитель потерял управление над своим автомобилем во время рискованного обгона из-за аквапланирования, в результате чего машина взлетела на шестиметровый склон, как сообщает полиция.

Автомобиль затем перевернулся и приземлился, заблокировав движение в противоположном направлении на полосе аварийной остановки. 50-летний водитель получил легкие травмы, а полиция оценила общий ущерб в 40 000 евро. Дорога была временно закрыта на одной полосе.

Ураган сбил фургон с пути

Сильный ветер сбил небольшой фургон с дороги между Велле и Шваном в районе Ростока. "Маленький фургон затем перевернулся и врезался в опору линии электропередачи", - заявили представители властей.

26-летний водитель небольшого фургона получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в полиции. Опора линии электропередачи получила значительные повреждения. Полиция оценила общий ущерб более чем в 45 000 евро.

Ураганный ветер сбил фургон с его пути, заставив его съехать с дороги. Поврежденный фургон, в конце концов, остановился после столкновения с опорой линии электропередачи.

Несмотря на инцидент с автомобилем на А14, в течение дня из-за плохих погодных условий сохранялись проблемы с интенсивным движением.

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