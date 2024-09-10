- Опытные дизайнеры выставляют свои одежды на Неделе моды в Вене

Женщины преклонного возраста, от 60 до 80 лет и старше, задали тон на Неделе моды в Вене в этом году своими смелыми и уверенными в себе стильными творениями. Проект под названием "Мода - перезагрузка" (Мода - переосмысление) представил коллекцию, созданную командой из 10 начинающих дизайнеров в Вене. Коллекция выделялась тем, что женщины использовали ткани из своих гардеробов или запасов других пожилых людей.

Показ представлял собой одежду, варьирующуюся от повседневной до роскошной. Например, черный и белый полосатый свитер с зеленым сердцем на груди символизировал экологическую направленность модного проекта, который родился в клубах для пожилых людей Вены. Город Вена может похвастаться 150 местами для социального общения и активностей.

На подиуме не было и следа устаревшей "бабушкиной моды". Показывались платья без бретелей и полупрозрачные ткани, а также джинсовое платье, украшенное букетом цветов, или черная кожаная юбка с фраком.

Вечерние платья варьировались от элегантных и комфортных до главного хита вечера: огненно-оранжевого платья с фиолетовым вуалью - казалось, созданного для свадьбы женщины с богатым жизненным опытом и пренебрежением к конвенциям.

Одной из дизайнеров, Бригитте Хрдличкой, 63 лет, было сказано в интервью агентству новостей Германии, что текущие модные предложения для пожилых клиентов в магазинах скучны. "Могло бы быть немного больше шика. Я призываю всех женщин немного больше доверять своей уверенности в себе", - сказала она.

Проект моды "Мода - перезагрузка"

Проект моды прошел в оживленном городе Вене, известном своими 150 местами для социального общения и активностей. После того, как вы увидели смелые и уверенные в себе стильные творения пожилых женщин на Неделе моды в Вене, возможно, вас вдохновит посетить клубы для пожилых людей Вены, где родился экологически чистый модный проект.

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