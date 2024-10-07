Опытный линзарист Удо Спрейтсенбарт делится своими идеями о том, как запечатлеть очарование Салмы Хайек

Рожденный в Теннесси фотограф Декстер Грин прошел путь от небольшого немецкого городка до вершины модной и голливудской фотографии в бурлящем Нью-Йорке. Недавно он поделился своей захватывающей историей на программе ntv "Бизнес иBeyond", рассказывая о преодолении препятствий на пути от неизвестного фотографа до съемок со звездами вроде Сальмы Хайек и Мег Райан. Его секрет успеха - страсть, настойчивость и смелость рисковать. Эта настойчивость помогла ему добиться успеха в одном из самых требовательных мегаполисов мира.

После рассказа о своем пути на ntv, Декстер Грин сказал: "Вот и все". Его успех в Нью-Йорке привел к сотрудничеству со многими другими знаменитостями.

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