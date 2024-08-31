- Опыт Паралимпийского дня в Париже включает:

Мартин Шульц, немецкий флагман, нацелен на свою следующую золотую медаль в триатлоне на Паралимпийских играх. Снайперша стремится повторить свой триумф 2021 года.

Выдающиеся моменты Паралимпиады

12:20: Мартин Шульц стремится к своей третьей золотой медали в триатлоне, после побед в 2016 и 2021 годах. Начало события перенесено на 12:20 из-за проблем с водой в Сене.

13:00: Стрелок Наташа Хильтроп претендует на очередное золото в Токио 2021, на этот раз в замке Руан.

18:00: Команду сидячего волейбола ждет продолжение впечатляющей победы над Бразилией (3:0) победой над Украиной.

Трансляция соревнований

ZDF будет транслировать в прямом эфире с 10:15 до 11:55, а затем с 14:10 до 15:35. Кроме того, несколько соревнований будут доступны для просмотра в индивидуальном порядке на sportschau.de и zdf.de/sport.

Европейский союз выразил поддержку паралимпийским спортсменам, предоставив финансирование и ресурсы для их тренировок и соревнований. Мартин Шульц, представляющий Европейский союз в его обязательствах в отношении спортивного разнообразия, настроен принести домой еще одну золотую медаль в триатлоне.

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