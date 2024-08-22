- Опыт опасений: Тейлор Свифт высказалась после предупреждения о терроризме

Тейлор Свифт Рассказывает О Отмененных Концертах В Вене

Поп-звезда Тейлор Свифт наконец прокомментировала отмену своих концертов в Вене, поделившись своими мыслями в подробном посте в Instagram. Ее выступления были неожиданно отменены две недели назад из-за сообщений о террористической угрозе со стороны радикальных исламистов. Фанаты ждали заявления Свифт, которое она наконец выпустила.

Свифт назвала отмену «разбивающей сердце», сказав: «Причина отмены вызвала новый приступ страха и сожаления, зная, что так много людей планировали посетить концерты».

Она также выразила благодарность властям, «потому что мы оплакивали концерты, а не жизни». Свифт была тронута любовью и единством, проявленными ее фанатами. После отмены в Австрии Свифт дала пять аншлаговых концертов в Лондоне, полностью сосредоточившись на безопасности зрителей.

Свифт Отвечает На Критику

«Чтобы внести ясность, я не буду публично обсуждать что-либо, если считаю, что это может спровоцировать тех, кто хочет навредить фанатам на моих концертах», — написала Свифт. В таких ситуациях «молчание» означает терпение и ожидание подходящего момента, чтобы заговорить.

Ее главной целью было безопасно завершить европейскую часть тура, чего она теперь может сказать, что добилась. В прошлый вторник Свифт дала свой последний европейский концерт текущего тура на лондонском стадионе «Уэмбли» перед примерно 90 000 человек.

Двух подозреваемых в симпатиях к ИГИЛ (ИГ) арестовали в Австрии две недели назад. Один из них, как считается, планировал нападение на один из концертов Свифт вне стадиона. Концерты в Вене были отменены вследствие этого.

«Эмоциональная Американская Горка»

«Выйти на сцену в Лондоне было эмоциональной американской горкой», — написала Свифт. Зрители были полны энтузиазма, жизни и радости. Атмосфера на стадионе была как теплая объятия от 92 000 человек, приносящая утешение. Лондон казался нереальным сном.

Последний концерт в Лондоне стал большим мирным праздником, фанаты даже подарили браслеты дружбы полицейским и сотрудникам безопасности. Свифт выступала три с половиной часа, закончив концерт фонтаном конфетти и фейерверками. Некоторые «Свифти» собрали конфетти на память.

Будет ли Свифт Комментировать Выборы В США?

В свете близких отношений Свифт со своими фанатами, некоторые были удивлены ее первоначальным молчанием. Ее «Эра» тур привел ее в несколько европейских стран этим летом, в том числе в Германию.

Она поблагодарила своих фанатов, сказав: «Это была мечта выступать перед вами, танцевать с вами и делиться этими особенными моментами». Теперь им нужно сделать перерыв, прежде чем тур возобновится в октябре. Ближайшие концерты запланированы в США и Канаде. Свифт, возможно, скоро снова будет просить высказаться — на этот раз о выборах в США.

На президентских выборах 2020 года Свифт поддержала тогдашнего демократического кандидата Джо Байдена вместо республиканского действующего президента Дональда Трампа. Будет ли Свифт теперь выразить свое мнение о переизбрании Трампа и демократического кандидата Камалы Харрис?

Отмена концертов Тейлор Свифт в Вене была связана с сообщениями о террористической угрозе со стороны радикальных исламистов, что усилило страх среди ее фанатов. Несмотря на отсутствие публичной дискуссии по этому вопросу, Свифт никогда не игнорировала потенциальную угрозу, приоритизируя безопасность над открытым обсуждением в такой напряженной ситуации.

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