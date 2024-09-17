Опыт Нидерландов: изменение политики в области убежища

Новое правое правительство Нидерландов, возглавляемое коалицией из четырех партий, в том числе радикально правой Партией свободы (PVV) под руководством Геерта Вилдерса, решительно настроено существенно сократить поток беженцев. В своем выступлении перед членами парламента в Гааге король Виллем-Александр подчеркнул необходимость более строгой, ускоренной и экономной политики в отношении беженцев.

Коалиция заявляла о своих намерениях ужесточить политику в отношении беженцев за неделю до этого. Предложения включают введение режима чрезвычайной ситуации и временное игнорирование некоторых законов об убежище, что вызывает сомнения у некоторых юридических экспертов. Вопрос об убежище может привести к расколу коалиции, так как умеренная партия НС выразила нежелание поддерживать нелегальный план.

Тронная речь подчеркнула напряжение, которое вызывают высокие цифры беженцев, трудовых мигрантов и иностранных студентов для ресурсов и образа жизни нации. "Наше население выросло внезапно, достигнув 18 миллионов жителей, перегружая нашу инфраструктуру и образ жизни", - говорилось в речи.

На неожиданно успешных парламентских выборах в ноябре партия Вилдерса PVV стала доминирующей. Тем не менее, ее лидера не назначили премьер-министром, и коалиционные партнеры в итоге согласились на нейтрального бывшего чиновника Дика Схофа на эту должность.

С большим скоплением сторонников на улицах королевская семья проехала в карете в театр, где король прочитал тронную речь. Этот церемониал, называемый "Принсjesdag" (День принца), является любимой традицией во многих голландских семьях, празднующих королевскую семью Оранских.

Новое избранное правительство Нидерландов, при участии Партии свободы (PVV), стремится ужесточить политику в отношении беженцев в Нидерландах. Речь короля Виллема-Александра подчеркнула важность укрепления системы убежища в Нидерландах.

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