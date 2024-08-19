Опыт мощного, просторного и элегантного Лусид Эйр Туринг: увлекательный полностью электрический седан

Попытка протестировать электромобиль не всегда бывает веселой, но Люкс Аир Туринг — исключение. Это фантастический автомобиль с потрясающим дизайном, мощным и экономичным двигателем и большим пространством. Однако управление не всегда интуитивно понятно, а радиус разворота огромен.

"Что это у тебя там?" — можете спросить вы. "Еще один китайский автомобиль?" Действительно, соседи склонны называть любую неизвестную марку автомобиля китайской. Но это не просто еще один автомобиль из мира Geely, BYD или MG. Это Люкс, американский электромобиль, хотя большую часть компании теперь владеет Саудовский фонд общественных инвестиций.

Люкс Аир — стильный люксовый электрический седан. Его прекрасные линии, растянутые почти на 5 метров в длину, не выдают того факта, что мировая премьера автомобиля состоялась почти три года назад, или что дизайн староват из-за того, что Люкс только recently вошла на немецкий рынок и имеет очень мало зарегистрированных автомобилей.

Мощность от 487 до 1251 л.с.

Есть Аир с различными мощностями в поразительном диапазоне от 487 до 1251 л.с. Мы получили версию Туринг с 629 л.с., самую "слабую" в электрическом седане. С 1000 Нм крутящего момента, временем разгона 3,6 секунды и максимальной скоростью 225 км/ч, вы все равно более чем достаточно мощны.

Производительность такая же быстрая, как вы ожидаете от высокомощных автомобилей этого класса. Машина тихо и уверенно скользит по дороге, даже при быстрых поворотах, 2,5-тонный автомобиль хорошо управляется. Полный привод отлично справляется, и инженеры Люкс умно распределили вес автомобиля на осях. Тормоза хорошие, но могли бы быть немного жестче.

Широкий "пожиратель" парковочных мест

Нужно крепко держаться за руль, особенно в узких местах. Люкс — 2,20 метра (!) в ширину с внешними зеркалами, что делает городскую езду менее приятной. Здесь вы понимаете, что седан родом из страны больших автомобилей и обычно имеет большие парковочные места за пределами мегаполисов. Парковка, а точнее въезд и выезд, в обычном немецком паркинге может иногда быть сложной. К этому добавляется большой радиус разворота, что еще больше снижает маневренность в городе.

Люкс не только выглядит хорошо снаружи, даже немного футуристично спереди, но и продолжает удивлять в интерьере, который выглядит удивительно неамериканским. Там водитель находит непритязательную, аккуратную приборную панель с длинным, сужающимся сбоку экраном, который не выглядит громоздким, как у конкурентов. Цена за это — то, что многие вещи, такие как наружные зеркала, можно регулировать только цифровым образом через средний экран. Удивительно, но автомобиль, который стоит 99 000 евро в базовой комплектации, не имеет проекционного дисплея.

Поразительно низкий расход

Особого упоминания заслуживает расход. Стандартное значение 14,1 — 16 кВтч уже кажется таким низким для такого большого и тяжелого автомобиля, что в это трудно поверить. В отличие от многих других электромобилей, Люкс действительно сохраняет большую часть своего обещания по расходу. С частично принудительным, частично расслабленным стилем вождения мы добились значения менее 19 кВтч.

Благодаря батарее 92 кВтч, пятиместный автомобиль может реально проехать между 400 и 450 километров между зарядками. Это отличное значение по сравнению с конкурентами. Он может заряжаться на Wallbox до 22 кВт, и быстрая зарядка возможна до 250 кВт, с пиком более 200 кВт, достигнутым во время нашего теста.

За и против покупки

Что говорит в пользу покупки Люкс Аир? Тестировщики хвалят его привлекательный дизайн, хорошо оборудованный интерьер с большим пространством спереди и сзади, и большой багажник (627 литров). Мощный и относительно экономичный силовой агрегат также заслуживает внимания, как и цена тестового автомобиля, которая была около 125 000 евро с некоторыми extras по сравнению с подобными по размеру и мощности автомобилями.

С другой стороны, Люкс Аир имеет сложный пользовательский интерфейс, значительные размеры, особенно ширину и большой радиус разворота. Отсутствие проекционного дисплея также разочаровывает. Однако самой большой проблемой, скорее всего, будет скудная сеть дилеров.

Люкс Аир Туринг, как и все другие варианты, предназначен для тех, кто хочет владеть исключительным автомобилем и имеет для этого средства. Владелец должен быть готов к тому, что автомобиль часто будут принимать за китайский.

Люкс Аир Туринг — технические характеристики

Четырехдверный, пятиместный люксовый седанДлина: 4,98 метра, Ширина (с внешними зеркалами: 2,20 метра), Высота: 1,42 метра, Колесная база: 2,96 метра, Объем багажника: 627-1552 литров + 283 литра (передний багажник)Два электродвигателя, 462 кВт/628 л.с., пиковый крутящий момент: 1200 Нм, одноступенчатая автоматическая коробка передач, полный привод, Максимальная скорость: 225 км/ч, 0-100 км/ч: 3,6 секунды, Емкость батареи: 92 кВтч, технология 700-вольт, Максимальная скорость зарядки: 22 кВт, Быстрая зарядка: до 250 кВт, Расход: 14,1 — 16 кВтч/100 км (в зависимости от размера колес 19/20/21 дюйма), Диапазон (WLTP): 725-648 км (в зависимости от размера колес), Выбросы CO2: 0 г/км, Расход топлива в тесте: 18,6 кВтч на 100 километровНачальная цена: 99 000 евро*Цена тестового автомобиля: 125 000 евро

Люкс Аир Туринг, будучи американским электромобилем, относится к категории автомобилей. Несмотря на свой размер с шириной 2,20 метра, он отлично управляется на дороге благодаря полному приводу и распределению веса.

Что касается парковки, широкие габариты Люкс Аир, в том числе его большой радиус поворота, могут сделать городское вождение сложной задачей, требующей осторожного маневрирования в тесных пространствах.

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