Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому.

Компани и его товарищи по команде Байерна преследуют горькие воспоминания, сталкиваясь со своими прошлыми призраками. В последний раз, когда Компани встречался с соперником по Лиге чемпионов Астон Вилла, он был так взбешен, что "даже холодный душ" не мог его успокоить. После унизительного поражения от аутсайдера в финале Кубка Европы 1982 года команда Мюнхена не смогла оправиться даже после "хорошей ночи". И теперь? "Это загадка", - говорит председатель правления Ян-Кристоф Дреезен, "мы не знаем, что нас ждет".

После финальной тренировки в Мюнхене и двухчасового перелета команда направится в Бирмингем, второй по величине город Англии. А затем - на гольф! Команда Байерна, в том числе игрок с травмированной лодыжкой Гарри Кейн и любитель гольфа Томас Мюллер, будет рада остановиться в The Belfry, лучшем гольф-отеле мира.

У Компани нет времени на этот роскошный отдых. Его цель - построить на впечатляющей победе со счетом 9:2 над Динамо Загреб и закрепить первое место в таблице. Спортивный директор Макс Эберл считает, что нет лучшего человека для этой задачи, чем Компани. "Винс и его тренерский штаб знают Премьер-лигу как свои пять пальцев", - говорит Эберл. Он ожидает "невероятно напряженной игры", с Виллой, играющей "мощный футбол" под руководством опытного тренера Унай Эмери.

Что произойдет дальше?

Компани прекрасно знает это. В конце декабря 2023 года он проиграл только что вышедшему в премьер-лигу ФК Бернли на электрическом Вила Парк и был разочарован несколькими спорными решениями судьи. Спортивный директор Кристоф Фрёнд ожидает еще одного захватывающего матча. "Нас ждет настоящее шоу", - говорит он.

На стадионе, полном истории. "Это довольно традиционно", - говорит Дреезен. Изображения скаутской команды Мюнхена показали узкие входы, через которые нужно пробираться. Но внутри фанатов переносят назад к самой большой победе Виллы, к самому унизительному поражению в истории Байерна. На Северной трибуне висит гигантский баннер с словами легендарного комментатора Брайана Мурра, когда Питер Уайт забил победный гол в финале Кубка Европы 1982 года, принеся Вилле трофей. Для команды Мюнхена, в которой были легендарные игроки вроде Карла-Хайнца Румменигге и Пауля Брайтнера, это было первое крупное поражение в финале, и Пауль Брайтнер однажды говорил о "провалившейся после-party".

В то время Вилла была малоизвестной командой, но теперь состав Эмери блещет звездами: победитель чемпионата мира Аргентины Эмилиано Мартинес, центрбек Пау Торрес, опорные полузащитники Амаду Онона и Юри Тилеманс, атакующий полузащитник Олли Уоткинс, бывшие звезды Бундеслиги Леон Бейли и Ян Маатсен.

"Будет трудная борьба", - говорит капитан Байерна Мануэль Нойер, "они сложный соперник". Эксперт Кейн описывает Виллу как "сильную команду, заслуживающую места в Лиге чемпионов". Но независимо от Виллы, Нойер подчеркивает, "все сводится к нашему натиску, нашей реакции на потерю мяча и нашей способности создавать пространства". Он добавляет с убежденностью, "это то, что имеет значение, и на чем мы должны сосредоточиться". Так что больше никаких ледяных душей или визитов в бар отеля для команды Байерна.

После духовной подготовки ФК Байерн Мюнхен, возглавляемый тренером Винсентом Компани, встретится с Астон Виллой в ожидаемом матче. Прошлый поединок Компани с Виллой, закончившийся унизительным поражением, все еще преследует его, делая этот реванш особенно важным для немецких гигантов.

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