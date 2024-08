Опустошенное поселение, которое осталось необитаемым уже более века.

Весь прошлый век был отмечен нехваткой жителей.

Кайакоьй, расположенный в юго-западной провинции Мугла турецкой провинции Мугла, является настоящим привидением города. Оставленный своими жителями и преследуемый своим прошлым, он служит мрачным памятником - физическим напоминанием о темных главах страны.

Зеленые склоны усеяны многочисленными руинами зданий, медленно возвращающихся к растительности. Панорамные виды дают представление о жизни исчезнувших, делая его очаровательным и потрясающе красивым местом. Летом, под голубым небом и палящим солнцем, это тревожно. Еще больше - в холодные сезоны, когда он окутан туманом.

Православные греческие жители Кайакоья были вынуждены уйти в 1920-х годах. Всего десять лет назад Кайакоьй, или Левисси, как он тогда назывался, был оживленным городом с не менее чем 10 000 греческими православными жителями, многие из которых были искусными ремесленниками, мирно сосуществовавшими с местными мусульманскими турецкими farmers. Однако во время беспорядков, окружающих превращение Турции в автономную республику, их мирная жизнь была разрушена.

Усиливающееся напряжение между соседней Грецией после греко-турецкой войны, закончившейся в 1922 году, привело к тому, что обе страны выслали людей, имевших связи с другой. Судьба Кайакоья была обменом населения с мусульманскими турками, проживающими в Кавала, в греческих регионах Македонии и Фракии.

Новые мусульманские жители якобы были недовольны своим новым жильем, быстро переехали и оставили Кайакоьй разрушаться.

Постоянная печаль

Из немногих, кто остался, была семья Аюсун Экиз, которая теперь управляет небольшой закусочной у главного входа в Кайакоьй, предлагая напитки туристам, исследующим город. Рассказы о тех суровых временах передавались из поколения в поколение.

«Греки были в отчаянии, потому что не хотели уходить, мои бабушка и дедушка рассказывали мне», - вспоминает Экиз, теперь продающая самодельные украшения посетителям. «Некоторые даже оставили своих детей на попечение турецких друзей, думая, что вернутся. Но они так и не вернулись».

Экиз говорит, что семья ее бабушки и дедушки были пастухами и легко приспособились к жизни на окраине города. Большинство перемещенных, как она утверждает, ненавидели жить в Кайакоье из-за синего цвета стен домов, якобы используемого для отпугивания скорпионов и змей.

Остатки этого синего оттенка все еще можно увидеть на выживших стенах из 2500 домов, составляющих Кайакоьй, хотя другие эстетические детали были смыты временем. То, что осталось, все еще стоит того, чтобы исследовать, как снимок древнего образа жизни на краю современности.

Джейн Акатай, соавтор «Путеводителя по Кайакоью», пишет, что одной из причин заброшенности города может быть осязаемая грусть, которая висела над ним после трагических событий 1920-х годов. Природа также сыграла значительную роль в разрушении его рукотворных структур.

Землетрясения и бури

«Были землетрясения, были штормы. Климат, погода, дожди... все повлияло на это увлекательное место», - пишет она. «И со временем раствор, державший их вместе, рассыпался, и вещи развалились, если их не поддерживать».

Посетители платят сбор в три евро (около 3 долларов) в небольшой киоске на главной дороге перед входом в Кайакоьй. Оттуда они могут исследовать город пешком, преодолевая иногда неровные и узкие тропы и переулки. Знаки у входа указывают на школу, церкви и фонтан.

Рекомендуется выделить не менее двух часов, чтобы полностью насладиться этим местом. С небольшим количеством посетителей, кроме редких туристических групп в пик сезона, легко найти уединение, представляя себе былую оживленность, особенно на городской площади, где местные мужчины собирались пить чай и делиться историями.

Большинство домов, построенные за век до заброшенности, больше не имеют крыш, и их обветшалые стены заросли растительностью. Некоторые дома имеют провалы в подвалах, когда-то использовавшиеся для дубления кож для кожи - обувное дело было здесь общим.

Многие все еще могут похвастаться целыми цистернами - жизненно важными для хранения воды в городе без водопровода.

«Воду пили на ослах», - говорит Экиз. Она также вспоминает суровые условия жизни, где отсутствие надлежащей санитарии заставляло жителей использовать изношенную одежду вместо туалетной бумаги. Эти лохмотья затем сжигали как топливо или рассыпали на садах как удобрение.

Под поверхностным процветанием Кайакоьй был относительно процветающим сообществом, когда-то служившим главным коммерческим центром региона, превосходящим соседний Фетхие - теперь оживленный городской центр и популярное туристическое направление.

Хотя это было тесное сообщество, Экиз настаивает на том, что каждый из двухэтажных домов был тщательно размещен так, чтобы свет одного не блокировался другим.

«Сладкая грусть»

Одним из самых выдающихся зданий в городе является Верхняя церковь - грандиозное сооружение с поблекшими розовыми штукатурными стенами и сводчатыми потолками. К сожалению, здание закрыто из-за своего плохого состояния, хотя его можно увидеть с разных точек обзора.

На самой высокой точке города руины старой школы Кайакоья предлагают панорамный вид на главную церковь и дома внизу. Сегодня над зданием развевается турецкий флаг.

Принимая во внимание окружение, Югит Улас Озтимур, делая перерыв в Анкаре, столице Турции, называет Каякой "призрачным эхом нашего прошлого".

"Раньше это была христианская поселение, но теперь это суровое напоминание о том, что произошло", - говорит он. "То, что большинство построек все еще стоят, дает вам представление о том, какой была жизнь здесь".

Маркированные тропы ведут через Каякой из соседних городов, но легко заблудиться, если бродить по улицам. Некоторые переулки внезапно заканчиваются. Приглашающие двери и лестницы манят везде (хотя, из-за плохого состояния многих зданий, путешественникам рекомендуется воздержаться от входа).

Путешествуя по долине, преодолевая лабиринт улиц, подъем к меньшей церкви - это опыт, который стоит испытать. Это сложный подъем по пересеченной местности и сосновым деревьям на заключительном этапе, но в итоге открывается вид на вершину холма.

Подражая культуре своих бывших жителей, церковь отражает простую, деревенскую архитектурную стилистику, часто встречающуюся на вершинах деревень на греческих островах. Маленькое, неприметное здание с куполом и не украшенными окнами, внутри полностью пусто.

Другой турецкий флаг гордо развевается здесь, контрастируя со глубоким небом цвета лазури. Внизу, в густом лесистом склоне, сверкают воды Адриатического моря. Это потрясающий вид - тот же, что и когда Каякой кишел жизнью.

История Каякоя как процветающего города с 10 000 жителей, привлекающего сегодня туристов своей очаровательной красотой и взглядом в прошлое, подчеркивает важность путешествий для понимания разных культур и эпох.

Несмотря на резкий контраст между прошлым и настоящим Каякоя, егоcontinued existence serves as a testament to the transformative power of travel, inviting visitors to walk the deserted streets and imagine the lives of its former residents.

