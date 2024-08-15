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Оптимизм можно научиться

 and  Christian Meier
Время чтения 3 минут

Оптимизм можно научиться

Если вы работаете в редакции новостей, весь мирский горепollow you. Вы не можете от него убежать: Трамп, Путин, Нетаньяху, природные катаклизмы, пропавшие дети, дорожные аварии, злые письма читателей. Так почему же мое стекло всегда наполовину полно?

Что не помогает: Слушать "Всегда смотри на светлую сторону жизни" (теперь у вас в голове застряла веселая мелодия Монти Пайтона), я могу предложить альтернативу с "Дон't Worry, Be Happy" Бобби Макферрина (свист) или "(Because I'm) Happy" Фаррелла Уильямса. Я должен признать, это ужасно, меня не радуют эти песни. Но музыка естественным образом делает людей счастливыми! Даже пение в полный голос было бы мерой.

Или лес, море, горы, сама природа делает людей счастливыми. Некоторые счастливы, потому что у них есть дети, другие - потому что нет. Некоторые женаты на своей работе, другие наслаждаются холостяцкой жизнью. Некоторые находят счастье везде и часто путешествуют, другие предпочитают свои четыре стены. Некоторые люди нуждаются в других, а некоторые довольны одиночеством. Счастье очень индивидуально. Но что делать, когда вы на неудачной полосе? Когда счастье не хочет возвращаться? Люди часто винят других или "обстоятельства". Но ВЫ несете ответственность за свое собственное счастье, оптимизм и надежду!!! Чакка!!

Счастье - как вирус*

Однажды коллега сказал, что просто нужно "сжать ягодицы", чтобы пройти через это. Вы могли бы попробовать, но я сомневаюсь в результате. Что могло бы помочь больше, так это улыбка. Просто улыбнитесь кассиру в супермаркете. Если они не улыбнутся в ответ, продолжайте. Улыбнитесь незнакомцам в лифте. Скажите что-нибудь: "приятное платье", или "вы хорошо отдохнули!" Знаю, это трудно, когда другой человек просто смотрит на вас пустым взглядом. Но не сдавайтесь! Счастье - как вирус!!

Недавно незнакомый мужчина положил мой чемодан в поезд на станции. Он был так быстр, что я не могла протестовать, но сказала: "Это действительно мило, спасибо". Он ответил, что это ничего. Я спросила, выгляжу ли я такой хрупкой, что не могу одна положить чемодан в поезд, но мы оба рассмеялись, и он сказал что-то вроде: "Вы, женщины, не знаете, когда что-то просто мило, правда?" Он был прав, хотя я нашла замечание немного мачо. В общем, я ждала, чтобы мужчина помог мне вынести чемодан из поезда, когда я вышла. Неудача. Жаль, я доехала до Шпандау вместо того, чтобы выйти на Südkreuz.

Почему она говорит со мной?

В общем, это не испортило моего настроения. Да, иногда трудно оставаться оптимистом, вы можете разочароваться. И как пессимист, я прав гораздо чаще. "Конечно, никто не поможет мне вынести чемодан из поезда", - сказал бы пессимист и вытащил чемодан, чтобы ждать автобуса, который не ходит шесть недель. Оптимист заказывает такси - пессимист находит его слишком дорогим. Оптимист думает: "Вода под мостом, таксист тоже не должен жить как собака" и дает чаевые, просто потому что таксист был там, а автобуса не было.

И пока оптимист уже дома готовит вкусный салат, пессимист грабят по дороге к ближайшей остановке автобуса и даже не могут позволить себе сосиску в тесте. finally дома, он думает про себя, что это был действительно паршивый день, хотя он был в отпуске. С пустым желудком он еле-еле успевает отменить карты в банке, а затем погружается в беспокойный, неосвежающий сон.

На следующее утро на работе женщина в лифте говорит ему: "Вы прекрасно выглядите, так загорели." Пессимист озадачен, почему она говорит с ним, почему она раздражает его своей чертой хорошего настроения?

Все будет хорошо...

Вы уже догадались - как пройдет день, зависит от вас. Если вы читаете эти строки и размышляете, стоит ли вам стать оптимистом, но не решаетесь, тогда быстро попробуйте: спросите себя, хотите ли вы стать оптимистом. Если да - будьте активны и ждите неудач. Примите их. Начните с маленьких шагов. Так что сначала думайте оптимистично, а затем действуйте (может пойти не так, см. лифт). Иwhether вы потом готовы вести дневник оптимизма, как рекомендуют многие коучи ("Я благодарен за...", "Что меня сегодня разозлило..."), это действительно ваше дело. Это разозлило бы меня. Вам не нужно сразу становиться идеальным оптимистом!

*Слова из календаря, возможно, не помогут много, но они побуждают к размышлениям. Это не повредит.

Несмотря на постоянный поток горя в новостях, община, объединяющаяся вместе, может принести моменты радости. Например, незнакомец, помогающий вам нести чемодан, может сделать ваш день.

В трудные времена обращение к общине за поддержкой может помочь изменить ваше восприятие и способствовать оптимизму.

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