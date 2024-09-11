- Оптимистическая оценка музыкальных мероприятий на открытом воздухе в городском парке

В центре гамбургского Stadtpark'a в течение последних четырех месяцев на открытой сцене выступали такие музыкальные коллективы, как Alice Cooper, Toto, Diana Krall, Clueso, Helge Schneider и Pur. Завершился сезон аншлаговыми концертами хип-хоп группы Deine Freunde, собравшими внушительную толпу. По данным концертного агентства Karsten Jahnke из Гамбурга, за время проведения 44 мероприятий с середины мая посетителями стали более 160 000 человек.

Подготовка к 50-летию Stadtpark Open Air в полном разгаре

"Каждый год мы с нетерпением ждем начала сезона Stadtpark Open Air и наблюдаем за потрясающими выступлениями в этом уникальном месте. Атмосфера единства между постоянными посетителями и новичками, охватывающая несколько поколений, действительно впечатляет", - говорит генеральный директор Бен Мита.

Команда сейчас усердно работает над тем, чтобы сделать юбилейный сезон "50 лет Stadtpark Open Air" незабываемым событием в следующем году. Уже подтверждены многие выступления, в том числе Лотто Кинг Карл 17 мая и джазовый вокалист Грегори Портер 10 июля. Билеты на эти мероприятия уже доступны.

Открытая сцена в парке с особым шармом

Stadtpark Open Air известен как один из самых привлекательных и зеленых открытых концертных площадок. Зрители стоят на зеленом склоне амфитеатра, окруженные четырехметровыми живыми изгородями из бука, создающими интимную атмосферу. Это чувство усиливается, когда на сцену Stadtpark Open Air выходят артисты, обычно выступающие в аренах.

"Во время подготовки к 50-летию Stadtpark Open Air генеральный директор Бен Мита рад видеть разнообразные выступления, которые будут интересны представителям разных поколений, делая юбилейный сезон инклюзивным и запоминающимся".

"В предстоящем юбилейном сезоне Stadtpark Open Air любители музыки 'Других' поколений могут ожидать разнообразных исполнителей, таких как Лотто Кинг Карл и Грегори Портер, которые предложат что-то для каждого".

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