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Опросы показывают, что СДПГ в Бранденбурге отстает от AfD.

 and  Hanna Hofmann
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Несмотря на очевидную нелюдимость, премьер-министр Бранденбурга Вольдеке ждет триумфа для АФД на...
Несмотря на очевидную нелюдимость, премьер-министр Бранденбурга Вольдеке ждет триумфа для АФД на выборах в воскресенье.

Опросы показывают, что СДПГ в Бранденбурге отстает от AfD.

В воскресенье для премьер-министра Бранденбурга Вайдке выдался горьким днем, поскольку опросы перед выборами показывают, что AfD существенно опережает SPD. Три партии рискуют не попасть в парламент.

Три дня до выборов в ландтаг Бранденбурга в воскресенье, согласно опросу Insa в сотрудничестве с "Мärkische Oderzeitung", "Lausitzer Rundschau" и "Märkische Allgemeine Zeitung", AfD под руководством кандидата номер один Ханса-Кристофа Берндта лидирует с 28%, а SPD под руководством Вайдке следует с 25%.

ХДС под руководством кандидата номер один Яна Редманна занимает третье место с 16%, а Альянс Сахры Вальгенкнехт (BSW) под руководством кандидата номер один Роберта Крумбаха отстает с 14%. Зеленые и Свободные избиратели оба набрали 4%, а "Левые" - 3%. Эти последние три партии могут не преодолеть 5-процентный барьер, тем самым не получив представительства в ландтаге Потсдама. Однако они все еще могут надеяться на места напрямую, согласно "основному мандатному правилу".

Одного прямого мандата достаточно для входа в парламент

На выборах 2019 года Зеленые и Свободные избиратели получили по одному прямому мандату, хотя ни одна из партий не сильно на него рассчитывала. Зеленые получили 10,8%, а Свободные избиратели - 5,0%. "Левые" в 2014 году получили четыре прямых мандата с результатом 10,7%.

SPD победила на выборах 2019 года с результатом 26,2%, за ней следовала AfD с 23,5%. SPD затем сформировала коалицию с ХДС, набравшим 15,6%, и Зелеными. Эта коалиция управляет штатом с тех пор, но, согласно данным нового опроса, большинства у них не будет.

Даже сотрудничество между SPD и ХДС против AfD и BSW не даст большинства. учитывая, что другие партии отказываются сотрудничать с AfD, BSW может потенциально найти поддержку, учитывая текущие переговоры о вовлечении в правительства ХДС в Саксонии и Тюрингии.

Вайдке намекает на отставку

Премьер-министр Вайдке дал понять, что он уйдет с поста главы правительства, если SPD не займет первое место - сценарий, который подсказывают и другие недавние опросы.

Insa опросила 1000 избирателей в Бранденбурге с понедельника прошлой недели по понедельник этой недели о их мнении по поводу выборов. В этом опросе FDP, которая последний раз входила в ландтаг в 2009 году, указана на уровне 2%. На выборах 2015 года FDP получила 4,1%. Другие партии в этом опросе остаются на уровне 4,1%.

Результаты недавнего опроса Insa, проведенного с понедельника прошлой недели по понедельник этой недели, показывают, что "Опрос" поставил AfD впереди SPD, возглавляемой премьер-министром Диетмаром Вайдке, с 28% и 25% соответственно, вызывая опасения за представительство SPD в ландтаге Потсдама.

В свете этих опросов премьер-министр Вайдке намекнул на возможность ухода в отставку, если SPD не займет первое место, что может привести к смене руководства, если "Опрос" продолжит отражать эти тенденции.

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