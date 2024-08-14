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ПолитикаНовостиЯ не собираюсь.

Опросы показывают, что Харрис опережает Трампа - и не

 and  Alex Stellmacher
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Избрание на должность президента США состоится 5 ноября этого года.
Избрание на должность президента США состоится 5 ноября этого года.

Опросы показывают, что Харрис опережает Трампа - и не

Кто выиграет выборы в США? Многие опросы показывают небольшое преимущество Камалы Харрис над Дональдом Трампом, но это не обязательно много значит из-за сложной избирательной системы. Другой опрос был сосредоточен на чертах характера, и Харрис также имела небольшое преимущество.

Вице-президент Камала Харрис воспринимается американцами как имеющая преимущество над республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом в некоторых лидерских качествах, согласно новому опросу. В то время как граждане США считают Харрис более честной, чем ее соперник на выборах в ноябре, они немного склонны доверять Трампу в вопросах экономики и иммиграции.

Почти половина опрошенных новостным агентством AP и исследовательским центром Norc сказали, что качества, такие как "приверженность демократии" и "дисциплинированность", лучше описывают Харрис, чем Трампа. Только около трети сказали, что эти атрибуты лучше подходят Трампу.

Около четырех из десяти респондентов сказали, что Харрис заботится "о людях, подобных мне", в то время как около трети сказали то же самое о Трампе. Около четырех из десяти сказали, что слово "честный" лучше описывает Харрис, с 24 процентами, считающими, что Трамп опережает в этой области.

Четыре из десяти респондентов видели в Трампе сильного лидера, с подобным процентом, считающим то же самое о Харрис. Подобным образом, около четырех из десяти сказали, что Трамп лучше справляется с кризисом, с подобным процентом, считающим то же самое о Харрис.

Нет ясного победителя в вопросе выборов

Когда речь заходит о том, кто имеет лучшие шансы на победу в ноябре, Харрис и Трамп на равных. В июле, до того, как действующий Джо Байден снял свою кандидатуру на пост президента, только две из десяти американцев считали, что 81-летний имеет лучшие шансы, чем Трамп. Четыре из десяти видели Трампа впереди в то время.

Что касается экономики и иммиграции, респонденты видели небольшое преимущество у Трампа. 45 процентов сказали, что Трамп лучше справляется с экономикой, с 38 процентами, сказавшими то же самое о Харрис. Соотношение похожее для иммиграции.

Американцы видят Харрис впереди в вопросах этнического неравенства, политики в отношении абортов или здравоохранения. Около половины респондентов сказали, что Харрис справится с этими вопросами лучше, с только тремя из десяти, сказавшими то же самое о Трампе.

Я не буду делать прогноз относительно выборов на основе этих опросов, так как избирательная система сложна и другие факторы играют роль. Независимо от результатов опроса, я считаю важным, чтобы оба кандидата сосредоточились на решении вопросов, которые больше всего волнуют американских граждан.

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