- Опрос: только каждый третий поврежденный телефон ремонтируется

При поломке смартфона многие потребители по-прежнему предпочитают покупать новый, а не ремонтировать старый, согласно опросу, проведенному ассоциацией TÜV. Около одной трети опрошенных в течение последних пяти лет сталкивались с поломкой телефона, но только треть из них отремонтировали свое устройство. Остальные не стали этого делать, скорее всего, выбрав покупку нового смартфона.

Опрос, проведенный институтом Ipsos от имени ассоциации TÜV в августе, охватил 1000 человек в возрасте 16 лет и старше. "Ремонт смартфонов все еще является исключением, а не правилом, хотя это более экологически friendly вариант", - сказала Юлиане Петрич, spokeswoman по устойчивому развитию и политике в ассоциации TÜV.

Причины отказа от ремонта варьируются. Многие считают, что их телефон не подлежит ремонту или что стоимость ремонта слишком высока. Другие даже не рассматривают ремонт как вариант.

Одной из проблем, по словам TÜV, является то, что многие производители предлагают ремонт только через несколько авторизованных сервисных центров, что может быть дорого. Ключевые компоненты также могут быть трудно доступны и заменимы.

ЕС стремится упростить ремонт устройств для потребителей. В апреле Европейский парламент принял "Право на ремонт". В соответствии с этим законом потребители могут напрямую обращаться к производителям для устранения дефектов даже после окончания гарантийного срока. Продукт все еще должен считаться технически подлежащим ремонту в соответствии с законодательством ЕС.

Чтобы побудить больше людей выбирать ремонт, ЕС планирует предоставить один год гарантии на отремонтированные продукты. Они также стремятся укрепить независимые мастерские по ремонту, предоставив им больше информации о продукте и доступные запасные части, надеясь, что это приведет к лучшим вариантам ремонта.

Результаты опроса, проведенного ассоциацией TÜV, показали, что несмотря на то, что многие потребители сталкивались с поломкой телефона в течение последних пяти лет, только треть из них выбрали ремонт, при этом стоимость и предполагаемый ущерб были основными факторами. В соответствии с "Правом на ремонт" ЕС, в рамках которого потребители могут напрямую обращаться к производителям для ремонта, ЕС стремится побудить больше людей выбирать ремонт, предоставляя один год гарантии на отремонтированные продукты и поддерживая независимые мастерские по ремонту более подробной информацией и доступными запасными частями.

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