Опрос общественного мнения: нет неоспоримого победителя в соревнованиях по вице-президентским кандидатам между Тимом Уолзом и Джей Ди Вэнсом

Среди зрителей дебатов Уолз остается претендентом, которого воспринимают более положительно и чьи позиции и видение будущего страны больше соответствуют их ожиданиям. Вэнс, у которого более серьезные проблемы с имиджем как среди зрителей, так и среди общественности в целом, удалось улучшить свои позиции среди зрителей дебатов, превзойдя ожидания и сократив разрыв с теми, кто считает его компетентным. Он также ненамного опередил Уолза в глазах зрителей по вопросу защиты своего напарника. Согласно опросу, оба претендента считаются способными большинством зрителей дебатов на то, чтобы стать президентом в случае необходимости. Почти нет избирателей, присутствовавших на дебатах, назвали их причиной изменения своего решения.

После дебатов 51% зрителей посчитали, что Вэнс показал лучшее выступление, в то время как 49% отдали предпочтение Уолзу. До дебатов Уолз был фаворитом 54% тех же избирателей, которые ожидали, что он будет блистать больше, чем Вэнс, за которым стояли 45%.

Разделенные мнения о результатах дебатов резко контрастируют с более решительной реакцией общественности после основных дебатов этого года. В июне две трети зрителей дебатов посчитали, что бывший президент Дональд Трамп показал лучшее выступление, в то время как 63% зрителей дебатов в сентябре между Трампом и вице-президентом Камалой Харрис сочли, что лучше выступила Харрис.

Взгляды кандидатов в вице-президенты в основном следовали установленным политическим линиям во время дебатов: 90% сторонников Трампа, присутствовавших на дебатах, посчитали, что Вэнс показал лучшее выступление, в то время как 82% сторонников Харрис, присутствовавших на дебатах, сочли победителем Уолза.

Результаты опроса представляют собой точки зрения только тех зрителей, которые присутствовали на дебатах, и не отражают взглядов всего электората. Зрители дебатов в опросе были на 3 процентных пункта более демократически настроены, чем республикански настроенные, что привело к аудитории, которая на 5 пунктов более демократически настроена, чем общий электорат в стране. Это отличается от аудитории двух президентских дебатов этого года, обе из которых имели slight republican tilt по сравнению с потенциальным электоратом в целом. Мнения тех, кто не присутствовал на мероприятии, в последующие дни могут существенно повлиять на его общее влияние.

После дебатов 59% зрителей имели положительное мнение о Уолзе, в то время как лишь 22% имели отрицательное мнение – это увеличение по сравнению с его уже положительными рейтингами среди тех же избирателей до дебатов (46% положительных, 32% отрицательных). Зрители покинули дебаты с в основном нейтральным мнением о Вэнсе: 41% имели положительное мнение и 44% отрицательное. Это улучшение по сравнению с их восприятием Вэнса до дебатов, когда его рейтинги среди этой группы были существенно отрицательными (30% положительных, 52% отрицательных).

Уолз получил большее увеличение рейтинга среди женщин, чем среди мужчин на дебатах, в то время как рост Вэнса был похожим среди обоих полов. Примерно 1 из 5 сторонников Трампа (21%), присутствовавших на дебатах, теперь имеют положительное мнение о Уолзе, в то время как рейтинг одобрения Вэнса среди сторонников Харрис остался на уровне 8%.

В опросе CNN среди всех американцев до дебатов мнение о Уолзе было едва выше нуля, с 36% избирателей, имеющих положительное мнение, 32% – отрицательное и значительное 33%, не имеющих мнения. В отличие от этого, мнение о Вэнсе склонялось к отрицательному, с 30% зарегистрированных избирателей, имеющих положительное мнение, 42% – отрицательное и 27% не имеющих мнения.

65% зрителей теперь считают, что Уолз способен стать президентом в случае необходимости, с 58% имеющих такое же мнение о Вэнсе. До дебатов 62% тех же избирателей считали, что Уолз готов стать президентом в случае необходимости, в то время как 50% считали, что Вэнс способен.

Зрители сказали, что Уолз больше соприкасается с нуждами и проблемами людей, подобных им, и что он, а не Вэнс, больше разделяет их видение Америки. Доля зрителей, считающих, что оба кандидата в вице-президенты соприкасаются с их проблемами, вдвое больше доли тех, кто считает, что ни один из них не соприкасается – это уровень позитивности, нетипичный для этого избирательного цикла.

Существует значительная разница между полами среди зрителей в том, какой кандидат больше разделяет их видение Америки: среди женщин Уолз имеет очевидное преимущество, с половиной считающих, что он разделяет их видение, по сравнению с 36% считающих, что видение Вэнса больше соответствует их мнению. Мужчины более равномерно разделены, с 47% поддерживающими Уолза и 43% – Вэнса.

Зрители сказали, что Вэнс лучше защищал своего напарника, чем Уолз, с небольшим преимуществом 37% к 33%, с 27% считающими, что оба кандидата показали одинаковое выступление, и 3% считающими, что ни один из них не показал. Семь из десяти сторонников Трампа сказали, что Вэнс лучше защищал своего напарника, в то время как 57% сторонников Харрис посчитали, что Уолз лучше справился.

Незначительное 1% избирателей, присутствовавших на дебатах, сказали, что дебаты заставили их изменить свое мнение, при этом сторонники Трампа и Харрис в равной степени маловероятны, чтобы считать это мероприятие решающим.

Опрос, проведенный CNN, использовал SMS-сообщения для сбора мнений от 574 зарегистрированных избирателей США, которые смотрели дебаты во вторник. Результаты опроса представляют собой точки зрения только зрителей дебатов. Участники были отобраны до дебатов и были выбраны из членов панельной сети SSRS Opinion Panel, созданной с использованием методов вероятностной выборки. Доверительный интервал для полной выборки зрителей дебатов составляет +/- 5.3 процентных пункта.

В ходе дискуссии наблюдалось существенное изменение настроений в отношении Вэнса, так как 51% зрителей посчитали, что он продемонстрировал более впечатляющую презентацию, чем Уолз, хотя ранее большинство зрителей склонялись к Уолзу. Интересно, что политические предпочтения влияют на восприятие зрителей: 90% сторонников Трампа посчитали, что Вэнс справился лучше, в то время как 82% сторонников Харрис отдали предпочтение Уолзу.

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