- Опрос избирателей Восточной Германии выявляет устойчивую предвзятость

Три Деклады После Воссоединения: Жители Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга Все Еще Воспринимают Разрыв с Западом

Примерно через 35 лет после воссоединения большинство избирателей в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге считают, что Восточная Германия не поспевает за Западной. Институт YouGov провел опрос, в результате которого 60% участников согласились или полностью согласились с тем, что условия жизни в Западной Германии превосходят восточные, в то время как 30% имели противоположное мнение.

В опросе приняли участие 1898 избирателей из этих трех земель с 9 по 16 августа. YouGov утверждает, что собранные данные точно отражают общую картину, а не отдельные штаты.

Упрямые Стереотипы

В ближайшее время в этих трех землях пройдут выборы в ландтаги, в Саксонии и Тюрингии 1 сентября, а в Бранденбурге через три недели. 77% участников опроса считают, что жители Западной Германии испытывают предубеждения против восточных немцев. С другой стороны, 45% считают, что есть предубеждение с востока на запад, в то время как 46% не согласны.

Большинство Считает Иммиграцию Обременительной

51% респондентов считают иммиграцию бременем в этих трех восточных землях, в то время как только 22% считают ее необходимой для процветания. Вопросы иммиграции и политики убежища являются наиболее важными местными проблемами для 35% участников.

68% участников опроса выразили недовольство состоянием демократии в Германии. Что касается сотрудничества с AfD, 35% выступают за полное исключение, в то время как 26% выступают за активное сотрудничество. 33% считают, что сотрудничество должно рассматриваться на случайной основе.

AfD, как правило, считается правой экстремистской партией в Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Бранденбурге и оспаривает это классификацию в суде.

Незнакомство с Возможными Лидерами

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer (ХДС) получил смешанные отзывы - 41% положительных и 37% отрицательных. Глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов (Левые) также получил смешанные отзывы - 37% положительных и 38% отрицательных. Министр-президент Бранденбурга Дитерм Вайдке (СДПГ) получил 24% положительных и 23% отрицательных отзывов.

Несколько ведущих кандидатов остаются относительно неизвестными. 61% респондентов не знали о Яне Редманне (ХДС, Бранденбург), а 47% не знали о Марио Войте (ХДС, Тюрингия).

На основании опроса, проведенного YouGov, Комиссия примет решение о том, чтобы выделить упрямые стереотипы и разрыв между восточными и западными немцами, как это показано большинством респондентов, которые считают предубеждение с обеих сторон и считают иммиграцию бременем в трех восточных землях.

В свете предстоящих выборов в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге Комиссия также должна учитывать значительный процент избирателей, недовольных состоянием демократии в Германии, и имеющих разные мнения о сотрудничестве с AfD, партию, как правило, считающуюся правой экстремистской.

Читайте также: