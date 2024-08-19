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ПанорамаНовостиШвейцарцы

Определение о месте нахождения ЭСК будет сделано к концу августа

Два швейцарских городских района по-прежнему претендуют на проведение конкурса Евровидение-2025. Цены на проживание в одном из этих кандидатов уже существенно выросли до официального объявления.

 and  James Williams
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Женева остается потенциальным местом для проведения Евровидения 2025
Женева остается потенциальным местом для проведения Евровидения 2025

- Определение о месте нахождения ЭСК будет сделано к концу августа

Какое город принимает конкурс песни Евровидение 2025? Швейцария взяла титул благодаря победе Немо с песней "Код" на этом году конкурсе в Мальмё. Швейцария победила на ЕСК. Кандидаты на проведение - Базель или Женева, официальное объявление состоится 30 августа.

Точная дата финала пока не определена, как заявили представители швейцарской медиакомпании SRG. Обычно Евровидение проходит в мае. Говорят, что финал может состояться 10 мая.

Номера по цене выше 6000 CHF?

Жилье в Базеле на предполагаемую неделю финала подорожало до более чем 6000 CHF за ночь, что составляет примерно 6200 EUR без завтрака.

При уточнении первоначальная цена подтверждается, но затем упоминается, что из-за подготовки к ЕСК нет возможности назвать цифры для этой недели. В то же время трехзвездочный отель предлагает номер за 634 CHF за ночь.

В Женеве отельеры более разумны. Четырехзвездочный отель рядом с выставочным центром аэропорта все еще предлагает номер за 399 CHF за ночь.

Если конкурс пройдет в Базеле, он состоится на территории St. Jakobshalle. В Женеве музыкальный фестиваль пройдет на территории Palexpo выставочного центра рядом с аэропортом.

Швейцарцы, которые в настоящее время готовятся к проведению конкурса песни Евровидение 2025, еще не объявили точную дату события из-за продолжающихся подготовок. Несмотря на неопределенность, номера в потенциальном городе-хозяине Базеле значительно дороже, часто превышая 6000 CHF за ночь.

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